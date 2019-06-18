每天一个故事，帮孩子健脑长智力！

与孩子一起阅读可以促进大脑发育和想象力，教会孩子语言和情感，并加强亲子关系。所以，你还在等什么呢？每天至少和孩子分享一本书或一个故事，让孩子的大脑动起来吧~

阅读对婴幼儿很重要

每天分享故事、交谈和唱歌都有助于孩子的成长。阅读和分享故事可以帮助孩子了解声音、词语和语言，并培养早期识字能力。激发孩子的想象力，激发好奇心，帮助孩子的大脑、社交技能和沟通技能发展。帮助孩子了解“真实”和“虚构”之间的区别，了解变化和新的或令人恐惧的事件，以及伴随它们的强烈情绪。

与孩子分享故事并不意味着你必须阅读，只要和孩子一起看书，你就可以成为一个伟大的讲故事的人，也是一个使用语言和书籍的好榜样。孩子会通过你，学会拿着一本书来学习，通过轻轻地翻动书页来观察你是如何看书的。和孩子一起读故事对成年人也有好处，你们在一起读书的特殊时间可以促进感情的提升，有助于建立良好的亲子关系。

不仅仅是阅读，可以讲故事和唱歌

阅读并不是帮助孩子语言和识字发展的唯一途径。讲故事、唱歌也是早期识字技能的伟大活动，而且孩子也会玩得很开心。你可以自己编故事或者分享家庭故事，孩子将从你一起分享的歌曲、故事和对话中学习词语并发展语言技能。

试试用其他语言给孩子朗读

当然，如果你英语不错的话，可以用英语给孩子读书，这也会使阅读、唱歌和讲故事更有趣。双语言书籍是一种很好的资源，许多儿童书籍都是用两种语言出版的。或者也可以带孩子一起听一本英语有声书，然后和孩子一起讨论这个故事。

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