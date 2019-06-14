怀孕后为何要睡左侧位？医生居然说和宝宝智商有关！

当妈妈怀孕后，子宫会由孕前的50g增加到近1200g，再加上羊水和胎儿的重量就能超过6000g。这么“沉甸甸”的器官，如何在孕妈睡觉时安放妥当？用哪种姿势才能不影响胎儿的血运供应呢？

为什么医生总说要左侧卧睡？

有孕妈留言说，自己听医生的话，怀孕后睡觉从来都是往左侧睡。可时间一长感觉手臂都快压瘫痪了，没忍住就往右边躺了会，感觉很舒服。但是产检时医生叮嘱，右侧睡腹中胎儿可能会氧气不足，窒息甚至影响宝宝大脑和智力发育！吓得她再也不敢换姿势睡觉了。

产检时，医生建议的左侧卧睡，往往是孕中晚期的做法。原因有二：一是大部分妈妈在怀孕中后期，子宫会出现不同程度的右旋，导致子宫受到牵引拉伸和扭曲，会影响到胎儿的血供。左侧卧睡则能缓解右旋的程度，减轻子宫受到的压力，保证胎盘的供氧量和供血量。

其次子宫的增大会压迫到妈妈的下腔静脉和腹主动脉。左侧卧睡能减轻这些压迫，增加回到心脏的血流量，避免和减轻妊娠高血压综合症。

要注意，并不是所有人都适合左侧卧睡，因为难免有些妈妈天生子宫左旋，在往左边睡反而会伤害到胎儿。而且有时妈妈就是不能适应左侧卧睡，自己很难受宝宝也动来动去抗议，那就不用勉强。

如果妈妈想仰着睡可以吗？

孕中晚期，妈妈还仰着睡觉，不仅会感觉被压着很难受，还会让肾脏的血流变慢。尿量因此减少，妈妈体内的钠盐和新成代谢产生的废物也无法及时排出体外，最后引发高血压。蛋白尿、下肢水肿等问题。

除此之外，妈妈子宫后方的下腔静脉会受压迫，流到心脏的血液减少，妈妈就会感到头晕恶心胸闷，严重时恶心呕吐和仰卧位低血压综合征。

总之妈妈们最好不要长时间仰卧，偶尔换个姿势让自己舒服点是没问题的。

怀孕不同阶段应该用什么姿势睡觉？

孕早期（1~3个月）

怀孕早期，胎儿的重量和体型都不会对妈妈产生太大的压迫感，其生长也只局限在盆腔内。所以妈妈们这个阶段的睡姿还能相对随意一些，仰卧侧卧等姿势都可以，但不适合俯卧、趴着睡或抱着物体睡觉。

孕中期（4~7个月）

宝宝在肚子里逐渐长大，为了避免体重和其他外力对宝宝的伤害，妈妈们应当注意保护腹部。如果再遇上多胞胎或是羊水过多等情况， 肚子会更大。这个阶段妈妈们采取侧卧位的姿势就会更舒服、更合适。否则很容易下肢水肿、恶心头晕或影响胎儿血供。

孕晚期（8~10个月）

胎儿此时已经发展到足够大，对妈妈的腹主动脉、髂动脉、下腔静脉等产生压迫，血液循环受阻、回心血量减少，血压降低，头晕，心悸，憋气等症状会更严重。这个阶段妈妈最好选择左侧卧位，不能仰卧。如果放松仰卧一段时间后，上述症状较为明显，则应当立即改为左侧卧位。如果症状持续加重，请及时就诊。

如何让孕妈睡得舒服一点？

1.多准备几个小枕头，在腰背处和腹部下方垫上一个，能缓解腰酸。其他部位感觉不舒服，也能垫，比如胸部、臀部、两腿之间。没有枕头，小垫子或者折起来的毯子也可以。现在市面上还有专门帮助孕妇入睡的长枕头，可以买一个。

2.妈妈下肢浮肿或腿部静脉曲张，可在睡觉时把腿部垫高，利于血液回流，水肿情况会有所缓解。

3.睡前洗个热水澡或者用热水泡脚，水温控制在35～38度为宜，时间为20分钟左右。这能放松肌肉缓解疲劳，还有一定的催眠作用。

4.妈妈的睡眠时间不要太长，控制在晚上8小时左右，午睡则在0.5~1小时最好，适当运动有利于血液循环。

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