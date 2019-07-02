带宝宝安全乘车，这4个动作千万不能有！

如今几乎家家都有辆车，开车带孩子出门玩似乎已经很平常，但是在带孩子乘车时，务必要注意安全，以下这四个动作可千万别让宝宝尝试！

1.把宝宝单独留在车内

有时家长带着孩子出门，要出去办个事又不好带着孩子，就决定把孩子关在车里面。一想还觉得挺方便，时间也不会太长，宝宝也不能破坏什么东西。其实这么做是非常危险的，会危及孩子性命！

并非夸大胡说，光是温度这一条就会在一年内害死无数被关在车里的孩子。开车的人都有经验，夏天把车停在外面，过一会开车门一股热浪，坐垫烫得吓人。这就是温室效应，阳光从玻璃内把热量带进车里，但无法散出去，于是热量堆积温度越来越高。夏季几十分钟内，温度就会上升到50℃。

这种温度把孩子锁在里面，他不会解开安全带，不会开车门，甚至等反应过来都意识模糊了。孩子的体表面积相对体重比成人大，高温环境下更易散失水分。不及时处理，孩子就会脱水中暑休克甚至死亡！

在美国，每10天就会有一个孩子因为这样的原因死去。即使被救出，高热也会给他们带来脑、肾的损伤。

那可能有家长要逞强了，说那我把窗户开一点点，打开空调不就没事了吗？

先来说说开窗，这又是被主观意识给欺骗了，看实验数据怎么说：2005年刊登在《儿科学》上的一项研究表示，即使外界气温只有22℃，车内温度依然可以上升到47℃。并且，即使给车窗留下3.8厘米的缝隙，也不能显著降低升温速度。

从下图可以看出，只要到了橙色区域，孩子就会有危险。

而开空调，会让车内聚集大量一氧化碳，孩子待在里面久了同样可能一氧化碳中毒昏迷甚至死亡。所以，无论如何，不要把孩子单独留在车内！

2.带着宝宝坐前排

一些家庭乘车出行的标配往往是：爸爸开车、妻子抱着孩子坐在副驾驶座，老人坐后排，殊不知这样的安排其实隐藏着巨大的危险。虽然没妈妈抱着孩子，一路上能及时满足宝宝的各种需求，哭了能哄，饿了能喂，烦了还能和老公说话，一旦发生事故，孩子受的伤会比大人还严重！

曾有一对夫妻带着2岁宝宝出门走亲戚，运气不好被追尾。夫妻二人没大碍，孩子却被弹出来的安全气囊撞了脸。医生诊断壮壮后表示，孩子两颊、上下唇、颏部及颏下等多处颌面部软组织挫伤，因为损伤面积过大，随时有可能影响呼吸，病情十分危重。

这还只是抱着孩子坐副驾的危险之一，孩子在副驾可能会哭闹乱动，还扰乱驾驶员的正常行驶。

我们可能认为事故发生时，大人抱着孩子能固定住更安全？事实上哪怕是肌肉猛男，在遭遇正面撞击时，由于惯性的作用，瞬间会产生300公斤的撞击力，无论如何抱不住孩子。

孩子受到撞击飞了出去，再加上大人身体和车的挤压撞击，受到的伤害不止双倍。因此最正确的做法就是让孩子坐在驾驶座正后方的安全座椅上。

有的家长会说，安全座椅贵，再贵也贵不过孩子的生命。

有的家长会说，自己是租车的，总不能带着安全座椅来回跑吧，可一次的疏忽说不定会造成无法弥补的遗憾。孰轻孰重，还请家长自己掂量。

3.让宝宝穿羽绒服坐安全座椅

一些家长在对待孩子的安全问题上十分严谨，早早准备好安全座椅让孩子习惯坐上去。但冬天一到，却还是有了疏忽。

不能让宝宝穿着羽绒服坐安全座椅，这可能是大多数家长并不知情的。曾经湖南卫视一档节目就针对此事为大家进行了一次实验。实验中三个假人宝宝分别坐在遥控车里，遥控车以最快速度冲到50米外的墙壁。撞击时的车速达到了每小时20公里，结果三个假人宝宝都被不同程度地甩出。

大型实验也是一样，在长沙理工大学的碰撞实验室，碰撞车在50米长的轨道上，以50公里每小时的速度碰撞。结果显示假人宝宝直接从衣服里，像剥鸡蛋一样飞了出去。而后的对比实验里，不穿羽绒服的假人宝宝只在座位上稍稍弹起。

长沙理工大学实验

当孩子穿羽绒服坐安全座椅，羽绒服被固定了，而孩子没有。事故发生时，因为羽绒服的特殊面料，孩子还是会被甩出去。造成颈部、头部各处损伤。所以下次一定让宝宝把羽绒服脱掉再坐安全座椅！

美国广播公司NBC报道的的安全座椅碰撞测试图

4.让宝宝把手和脑袋伸出窗外

一些宝宝喜欢开车兜风，享受风的感觉。但即使再爱，也不能同意他们把手和脑袋伸出窗外！哪怕再宽阔笔直的大马路上，你也不能保证会不会有汽车路标等窜出来。两者的相对速度足以折断孩子的骨头。

还有些车型配备天窗，家长和孩子图新鲜就让孩子站起来，把脑袋甚至肩膀半身全都伸出去，一旦紧急停车，孩子就会整个飞出去，万万不可取。

曾经就有这么一则消息，一5岁孩子在大巴车启动时，孩子往后倒了下去，头也歪出了窗外刚好卡在车窗和线路标识牌之间。等到孩子被送到医院，医生发现他颅骨骨折、颅内出血、颈椎错位骨折，最后抢救无效死亡。

总之，为了让宝宝安全出行，记住下面这几句：

单独留下不可取，副驾驶座不能待，安全座椅不能少，伸出窗外不同意！

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