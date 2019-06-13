13岁男孩睾丸有异物，竟取出一颗牙

据英国《每日邮报》报道，俄罗斯一名13岁少年在体检时被查出睾丸有肿块，拍CT后发现这竟是一颗牙齿。目前，少年已通过手术取出了牙齿。医生认为这是 “产前畸胎瘤”的现象，非常罕见。

少年睾丸现不明肿块，竟是一颗牙齿

近日，这位不愿透露姓名的男孩因睾丸处有肿块，被送到莫洛佐夫儿童医院做手术。手术由男科专家、资深泌尿科医生德米特里•塔鲁辛主刀，并成功从孩子睾丸中取出牙齿。

巧的是，这个少年天生就没有上颚部位第七颗牙齿（也就是第二臼齿）。据了解，乳牙一般在孩子10至12岁时脱落，随后会长出恒牙。

原是产前畸胎瘤作祟，术后不影响生殖健康

医生表示，这是一种因干细胞衰竭引起的产前畸胎瘤，非常罕见。这颗乳牙在发育时从胎儿上颚脱落，随后在睾丸里生长。等到孩子进入青春期，才被当做睾丸结石引起重视。医生表示，在牙科科学史上有过肺部长牙齿的病例，但牙齿在睾丸内生长还是头一次遇见。

另外，此次手术很成功，主治医生表示患者将完全恢复健康，未来可以拥有良好的生殖健康。

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