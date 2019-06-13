原来“孕傻”是真的！姚晨输错了密码，还有人忘了老公

记得前几年，姚晨怀二胎的时候，就曾经自曝进入了“孕傻期”：很好，本人已正式进入孕傻期。晚上回家在楼下门禁系统输入房号死活打不开，后来发现自己不停输入的是银行卡密码。

网友纷纷会心一笑，留言称：别着急，接下来你还要傻三年。

“一孕傻三年这句话你知道吗？嗯，看了那么多妈妈的例子我是绝对相信这回事的。

一位妈妈有个2岁男宝，最近怀了二胎宝宝。做事情就开始忘东忘西，丢三落四，自己都受不了自己。忍不住在网上吐槽：都说一孕傻三年，我头一个三年还没过第二个三年就又来了。

还有个网友吐槽老婆：孩子四个多月了，老婆总是出现提笔忘字、踩油门忘路的行为。屡屡教导之，她也屡屡满心愧疚。后来，有天被说急了，她憋了半天蹦出一句话来：“哼！别怪我！怪你的孩子去吧，怀个孩子傻三年，我妈说的。

这个妈妈言之有理，怀孕或者生产以后，很多妈妈的记忆力、专注力、控制力等都有明显幅度的下降。国内常常戏称“一孕傻三年”的，在国外这种现象被称作是“Baby Brain”，也就是“婴儿脑”。

为什么会出现“婴儿脑”现象呢？

体内激素的变化

有研究认为，女性怀孕后，体内激素水平上升，对妈妈们的脑容量产生一定影响，因此，妈妈们就开始各种犯迷糊了。

睡眠质量下降

无论是孕期还是生娃后，妈妈们的睡眠质量都好不到哪去，还有的甚至失眠。休息不好，白天大脑思考的时候也就不那么灵光了。

注意力转移到宝宝身上

有了宝宝，万事都是孩子第一。重心也会转移到宝宝身上，一些外界日常的小事不能引起妈妈上心，所以妈妈们时不时会出现“犯蠢”的现象。

还有自我调适未到位，所以产生了认知误差等，各种原因加起来造成了妈妈们产生记忆力衰退和认知能力下降等问题，这就是一孕傻三年的科学依据了。

虽然一些孕傻表现让人哭笑不得，但是很多时候，妈妈们真是“傻的可爱”啊。

忘了老公孩子的

1.夜里做梦突然惊醒，旁边居然睡着个男人？！流氓？！！刚要大叫一声，猛然想起，我结过婚了是有老公的，肚子里还有个娃…

2.办准生证的时候，坐了半个小时才想起来老公叫什么，我不会承认我是孕傻的。因为是长时间没喊我老公的全名，所以我忘记了…

3.有段时间，我对自己结过婚我早晨迷糊的看了我身边的孩子一眼我就懵了这孩子是谁的？……哦，我的，我的？！我结婚了吗？孩子他爸是谁？五秒钟后……哦哦！想起来了。

不会数数的

1.跟闺蜜去银行取钱，取800块，每次取一百，分8次取完的。你们千万别笑我，这个事儿被闺蜜嘲笑到今天。

2.给娃泡奶粉，必须大声的、一勺一勺数，谁打断我，我跟谁急！

生活开始混乱了

1.挤牙膏刷牙，刷了十几秒味道不对，又挤了一次，哦，刚刚用的是洗面奶！

2.宝宝给他爷爷带出去玩了，做家务的时候突然想起来，孩子怎么不见了！疯了一样满屋子找，后来想起来，公公给带走了……

3.准备带宝宝出门散步，好好的收拾了各种东西，钥匙也记得拿了。后来锁门吃出去走了两分钟，才想起来，宝宝忘家里了！

4.给娃换尿布的时候，我妈喊了我一声，我就过去跟她说话了。后来才突然回忆起尿布还没换，宝宝裤子已经脱了好一会了……

5.有一阵到饭点，我们家米都是生的，，，我又双叒叕忘记插电了！！！还有洗衣服，洗着洗着，把娃换过的尿布也扔进去了……

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