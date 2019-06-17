好奇心词典：剪脐带的时候，宝宝疼吗？

对于胎宝宝来说，脐带是从妈妈那获取营养、氧气的重要工具，而在出生后，脐带就变成了累赘，需要及时剪断。然而脐带是长在身上的，那么在剪断的时候，宝宝会疼吗？

此前有妈妈在后台提问：“宝宝出生之后，都会哇哇大哭一会，这是不是因为剪脐带太疼了啊？”虽然很理解妈妈心疼宝宝的心情，但是还是不厚道的笑了~

先公布答案吧，其实宝宝并不疼。

给大家科普一下，脐带连接着胎盘和胎儿，他主要由血管组织构成，而且脐带虽然有神经，但并不是痛觉神经，而是血管收缩神经，所以即便是被剪断，也不会有痛感。

而宝宝之所以出生后大哭，是因为他们刚出来，呼吸过快导致声带发出哭声。不要小看此时的呼吸，因为这不仅是适应新世界的空气与环境，还是在扩张自己的肺部并且在排空肺里的废气和羊水。所以说此时哭，真的不赖剪脐带。

那么妈妈会疼吗？也不会！脐带只连在宝宝和胎盘上，并没有连接妈妈们的神经系统，所以在剪脐带也不会有感觉。再说连生孩子这么痛的事情，妈妈们都熬过来了，还会在乎剪脐带这点“小痛”吗？

虽然剪脐带不痛不痒，但是会导致不小的伤口，如果没有好好护理，那么宝宝很可能因此患上破伤风或者败血症等问题。下面就来和大家说说宝宝脐带护理原则：

1.保持干燥

细菌非常喜欢温热潮湿的环境，而细菌大量繁殖会让伤口感染几率飙升，所以宝宝脐带需要保持干燥，给他们洗澡的时候尽量不要碰到水。可以购置一些脐贴，宝宝洗澡的时候贴上。

2.注意透气

伤口附近的细胞也是需要呼吸的，保持透气能让肚脐伤口恢复的更快更好。而且透气的环境也不利于厌氧细菌的滋生，宝宝的肚脐自然不易受到感染。

3.不要摩擦

刚出生的宝宝皮肤非常娇嫩，而肚脐的伤口更是如此，如果肚脐经常被摩擦，那么很可能因此发红、发炎，严重的还可能会出血，延缓伤口恢复的时间。

4.注意消毒

在脐带脱落之前，宝宝肚脐每天都会有一些分泌物，如果没有及时清理消毒，那么很难保持干燥和透气。建议每天给宝宝的肚脐做个护理和消毒。Tips：出院的时候，医生会给一瓶护理液的。

说完了原则，再聊聊护理方法

宝宝出生一段时间后，剩余的脐带会干瘪脱落，所以护理方法也要分脱落前和脱落后：

脱落前要时刻注意伤口情况，确保清洁的同时，还要注意干燥透气。有条件的话，可以每天更换一下伤口的纱布，并且用医院给的消毒液消毒。如果有出血的情况也不用过分担心，少量出血是正常的，当然频繁出血或者大量出血就注意了，必要的时候要及时就医。

脐带脱落后，宝宝肚脐里可能会分泌一些液体，此时可以用棉签清理干净，并且用消毒液消毒。清理肚脐的时候，要沿着沟沟轻轻擦拭，不要弄疼宝宝。一般宝宝肚脐不再渗出液体就表示伤口完全愈合了，肚脐护理也基本告一段落了。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)