夏季燥热孩子难入睡？教你八大方法

夏季燥热，汗水黏在衣服上，宝宝往往难以入睡，大人哄着也是累得汗直滴。怎样让宝宝在夏季能睡个安心舒服的觉呢？教你八个清凉招数：

1.物理降温

家长也可以选择在房屋各处用盆装着冰块，并在地面洒上水雾，要是还是感到炎热，在冰块旁边放置风扇，冰块散发的冷空气随着气流可以扩散到房屋的各处。

2.空调

空调可谓是夏季神器，有效直接地带给宝宝和家长凉爽。但家长要注意保持空调卫生，要知道通风口易滋生细菌，所以清洁很重要。也不要长时间使用空调，适当把窗户打开，家中通风换气，别让宝宝因用空调受凉。

3.开窗

家长朋友注意不要让宝宝长时间待在空调房中，可以在晚上气温较低时，把窗户开开来，通过自然风降低室内温度，达到凉快的效果。家长记得把纱窗关起来，并在周围碰上花露水，避免蚊虫进入家中。

4.遮阳板

遮阳板可以有效抵挡太阳光对于室内温度的升高。可以在窗户旁装上遮阳板，抵挡太阳光的热量。

5.凉席、凉枕

家中可以根据宝宝情况，备上凉枕、凉席这一类清凉用具，让宝宝睡觉更加凉爽。这类用具容易留下汗渍，睡在上面黏黏的，不卫生。因此家长要日常清洗这些用具，并可以用花露水在布上擦拭席子，既可以留下香味，也可以给宝宝带来凉爽的效果。

6.准备睡袋

宝宝在夏天短袖短裤，睡觉的时候难免踢开被子，若是没有注意盖好，冷风一吹便容易着凉。父母可以为孩子准备一个透气的睡袋，既不用担心孩子是否踢被子，又可以睡上个好觉。

7.洗澡

宝宝玩耍后，家长可以帮宝宝洗个澡，温水38-40°最为适宜。在宝宝洗的差不多的时候，可以滴几滴花露水或者艾草水给宝宝擦拭，能够帮宝宝驱除蚊虫。

8.勤喝水

家长可以让宝宝在早上及下午多喝一点水，白开水即可。饮水有利于人体代谢，调整体内温度。在夏天时，让孩子常喝水可以起到降暑安神的作用，帮助孩子入睡。

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