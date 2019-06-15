孩子爱咬指甲？用好这几招，分分钟治好Ta！

生活中，很多孩子喜欢咬指甲，这是最常见的“神经习惯”之一，这类习惯还包括拧头发、抠鼻子和吮吸拇指。从形式上讲，它是一种以身体为中心的重复性行为。一些孩子因为烦躁而咬指甲，咬指甲可以自我安慰，然而咬指甲也会对孩子的牙齿造成一些伤害。但在大多数情况下，咬指甲不会造成任何严重的健康问题，但如果咬指甲已经成为孩子的一种坏习惯，有几种方法可以帮助孩子阻止：

每天剪指甲

修剪孩子的指甲会减少指甲的表面积，这意味着灰尘和污垢会减少。然后，如果他真的咬了指甲，，那么进入他的口腔的细菌就会减少。

寻找替代品

寻找一些健康的东西，让孩子把这些替代品放进嘴里。对于大一点的孩子来说，吃脆芹菜和胡萝卜条很不错。只要确保不要用含糖的零食代替咬指甲就好。

找些小玩具

找到一些能让孩子的手指保持活动的东西，比如放在口袋里，挤压一个小压力球，或者用橡皮泥等等。这使他能够专注于手中的质地和感觉，而不是专注于咬指甲的声音和感觉。

巧用暗号

在你们两人之间选择一个微妙的信号，让孩子停止咬东西。当你看到孩子在啃食时，轻轻地碰他的胳膊，这将有助于孩子更清楚地意识到自己到底什么时候在做这些事。

建立奖励

建立一个贴纸图表，每天标记孩子没有咬指甲的时刻。如果你的孩子不能坚持一整天，你可能需要把一天分成几段时间，比如“早饭前”或“晚餐时”。一旦他收集了一定数量的贴纸，就给他一个奖励。

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