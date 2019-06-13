还让孩子长时间玩手机？各种病症找上门！

5岁的童童眉清目秀、白嫩可爱，很受家里人的宠爱，爸爸妈妈上班忙，爷爷奶奶就围着他转。要什么给什么，想玩什么买什么。

所以小小年纪的他已经有一部智能手机，一个平板电脑和两个电子游戏机了。爷爷奶奶看自家孙子，那是怎么看怎么好。别人家的小子成天上蹿下跳，去外面玩非弄的一身泥回来，在家里就差“上房揭瓦”了。

童童不一样，童童多乖多听话啊，就在家刷刷手机、看看动画片、玩玩电子游戏，多省心。

有一天，奶奶照常叫童童起床的时候，看到童童睁开眼的瞬间，顿时惊叫起来。

“童童，你这个眼珠子怎么没了？！”

爷爷被奶奶的喊声引了过来，连忙看看什么情况：只见童童的右眼球跑到了眼眶的最上方，缩在了“小角落”里，乍一看，仿佛只有眼白，没有眼球了。奶奶一时没看清，所以才吓了一大跳。

童童到医院一检查，原来是得了斜视。医生问过之后，说：童童得斜视跟频繁接触电子产品有关。并且斥责童童的爷爷奶奶，宠孩子不是这么宠的！孩子这么小，天天长时间玩手机，眼睛当然会受不了。

幸好经过针灸治疗，童童的眼睛逐步恢复了正常，视力也恢复了。

随着科技发展，智能手机的普及，低头族、熬夜党越来越多，带来的危害也越来越多。

不少几岁的小朋友也早早架上了眼镜，除了遗传因素，很大一部分都是长期玩手机造成的。

长时间玩手机等电子产品，除了引发视力疾病，还会影响孩子的大脑及身体发育。

福州有个12岁的小男孩也有很大的“手机瘾”，孩子妈妈说他经常缩在沙发里玩手机，一玩就是几个小时，结果某天患了颈椎病。医生检查发现他的颈椎已经退化得像50岁的人。

有了手机瘾，孩子的注意力就很难集中了。隔几秒就想看一眼手机，看看有什么新的动态，这样孩子还怎么能安心学习？

不论对哪个年龄段的人来说，运动都是十分有必要的。像童童那样只爱宅在家里的，并不可取。应该时常去外面散散心，活动活动。

那么，怎么让孩子“远离”手机不沉迷呢？

想要孩子放下手机，当然要家长以身作则！

不能一味地让孩子不玩手机，而自己兴致勃勃地刷一天，这样孩子看到了肯定会心里不平衡。更不能用“你是小孩，我是大人”“我是你爸，你就得听我的”之类的理由去“忽悠”孩子，孩子其实都知道，他们只会更加不服气，这样很容易激起孩子的逆反心理。

家长和孩子要商量好，规定每天玩手机的时间，大家一起执行，做不到要有相应的惩罚。

孩子在家的时候，家长尽量多陪陪孩子，俗话说，陪伴是给孩子最好的礼物。

可以计划每天有一个固定的亲子时光，全家人一起读书或者做游戏，制造出一个良好的学习环境。每个月固定几天全家一起出去玩，呼吸一下外面的空气，带孩子认识世界，创造美好的回忆。

总之，让孩子有个健康的身体、快乐的童年，从少玩手机开始！

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