来围观！孩子出生后，医护人员做的那些神秘事儿~

十月怀胎时，妈妈们都带着满满的期待和小小的不安，一边等待孩子的降临，一边又有些害怕生产过程和孩子的健康。等到真的进了产房，生完孩子都精疲力竭了，却发现医生和护士在做着一些“小动作”，甚至还把孩子抱走了！他们这是在做什么呢、今天育姐就来和大家讨论讨论。

一、报喜

相信大多数妈妈在孩子出生后，听到医生说的第一句话就是“出来了”。这是在告知妈妈还有其他医护人员孩子已经生下来了，方便他们立即开始准备后续工作。

紧接着第二句话就大不相同了，可能是“X点X分，男女孩”的正经通报，也可能是“哎呀，好漂亮的宝宝”的闲聊。但无论是什么，看到医生抱过来的宝宝，妈妈紧张的心情会立即放松下来。

各位妈妈还记得医生对你们说的第一句话是什么吗？

二、打孩子

医生这可不是在虐待孩子，要知道宝宝之前都处在被羊水围绕的环境里，来到这个世界上必须马上学会呼吸空气，而大哭则是孩子健康，呼吸系统运行良好的初步标准。有的宝宝刚生下来就哇哇大哭，有的可能还处于“懵懂”状态，这就需要医生用拍打足底的方法让他哭出来。如果宝宝就是不哭，那么需要立即进行分泌物清理和评分检查。

三、剪断脐带

宝宝出生时，带着一根长长的脐带。当宝宝在妈妈肚子里时，脐带能给宝宝提供氧气水分和各类营养，但是出生后就不需要它了。为了方便宝宝的保温检查工作，必须马上切除脐带。

一般是等到脐带搏动停止，大约宝宝出生后45-60秒剪断脐带。如果胎儿有呼吸窘迫等情况，可能会适当延长剪脐带的时间。位置则是距离宝宝肚脐2cm左右，医生还会给脐带消毒抹药包扎，等到1~2周，多余的脐带就会自动脱落。

不过各位妈妈放心，剪脐带的时候，你和宝宝都不会疼！

四、清理呼吸道

从妈妈肚子里通过脐带获得氧气，再到肺泡打开自主呼吸，宝宝的响亮啼哭就是最好的证明。但是这么重要的过程，可能会因为分泌物堵塞呼吸道而被耽误。所以医生或者护士，会通过技术或者医学仪器帮助宝宝清理分泌物，否则宝宝可能会患上吸入性肺炎甚至窒息。

五、扎针

这也不是在上演“容嬷嬷虐紫薇”的戏码，这是医生在给孩子抽取足底血。这能帮宝宝排除一些先天性疾病，虽然看上去略残忍，但不能阻止。如果一些反应慢、发育迟缓的潜在病不及早发现及早治疗，宝宝的将来会更难过。

六、“画押”

医生有时一天内几十个孩子同时出生，为了避免抱错混淆，就必须给新生宝宝戴上脚牌手牌，写上父母的名字，或者按脚印。

有妈妈要问了，为什么不是按手印？

1.方便医院资料存档，小宝宝不会写字但需要经历一些列检查，结果也会被医院记录在案。为了防止纠纷，脚印就类似一个盖章；2.因为宝宝不方便留手印，他们的小手往往处于紧握状态，强行展开可能会惹哭宝宝，而且手纹还没有脚印明显。除此之外，家长们也认为脚印有“落地”迈出人生第一步的意思，所以颇受欢迎。

七、阿氏评分

阿氏评分又称Apgar评分，是宝宝出生内的第一次器全面体检，包括肤色、心率、应激反应、肌张力、呼吸等5个方面。

具体过程是在宝宝出生后1、5、10分钟，给上述5个项目打分，每项0-2分，满分一共是10分。如果五项分数相加是0-3分，那么表示宝宝是重度窒息，4-7分则为轻度窒息，8-10分代表宝宝无窒息。

肤色正常、心率为120~140下/分、插鼻管抽吸鼻腔时宝宝会皱眉、咳嗽、躲闪、打喷嚏、动作活跃，小胳膊、小腿能弯曲、啼哭清亮，呼吸均匀有力就能达到满分哦。

八、洗澡

宝宝出生时，身上会带着一层胎脂，那是一层光滑的白色物质，它可以保护宝宝的皮肤不被妈妈产道的液体环境伤害，但出生后就没啥用了，所以需要护士抱去清理，再称重洗澡，擦干身子包上包被送去给家人看啦。

上面这些事都是医生护士在宝宝出生10分钟之内就做完的事情哦，或许10分钟很短，但对于急切盼望宝宝出生的家长却可能很长，但如果因此做出什么打扰医生工作的事情，那才是添乱了。也不要怪医生和护士行事匆匆态度不够热情啦，宝宝顺利出生其实大家都很开心呢！

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