老婆天生无子宫，哥哥借妹妹肚子成功生娃

综合外媒报道，美国一名女子因疾病原因无法生育，但丈夫并没有放弃希望，一直想办法寻求生育可能。后来，丈夫的妹妹主动表示，愿意当“代孕妈妈”帮助哥哥嫂嫂生孩子。经过三年努力，本月初，妹妹成功生下一名重3883克的男婴。

嫂子无法生育，小姑子主动当“代孕妈妈”

霍莉（Hollie Hepler）今年31岁，她和丈夫乔（Joe Hepler）于2014年结婚。霍莉在16岁时就被查出患有MRKH综合症，由于这种病会导致阴道和子宫发育不全或不存在，因此她无法怀孕生子。但医生表示，尽管没有子宫，但霍莉的卵巢功能完好，卵子可以正常产出。

威利斯是乔的妹妹，在一家医院的急诊室当护士，有2个女儿。婚后一年，威利斯主动表示愿意代孕，帮助哥哥一家达成生子愿望。去年9月，威利斯的子宫里植入了哥哥嫂子的胚胎，随后她成功怀孕。

不孕夫妻众筹1.4万，给孩子取名有意义

霍莉和乔在募资网站上分享了这一经历，并筹集到了1.4万美元，他们计划用于支付医疗费。6月初，妹妹威利斯成功生下了一名男婴。夫妻俩为儿子取名Jarrell Clayton Hepler，其中包含着妹妹威利斯（PJ Willis）名字里的JC。

儿子的降生让夫妻二人欣喜若狂，认为这是一个奇迹，他们感到非常幸福和快乐。

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