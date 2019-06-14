《小男孩之死》：熊孩子到杀人犯，只不过隔着家长的距离

《小男孩之死》是一部只有4集的伪纪录片，改编自真实事件，在豆瓣评分高达8.7分。

故事发生在2007年8月22日的英国利物浦，

一个11岁的小男孩里斯，在球场踢球时，被枪击致死。

在第一集的前20分钟里，编剧就已经揭示了犯人是谁！

所以整个故事的重点不在于找犯人、如何抓捕犯人，而是每个参与者的表现。

持枪杀人的凶手肖恩、提供枪支的耶特、知情不报的乔丹、藏匿枪支的凯文，四名少年，在整个事件当中，扮演着不同的角色。

乔丹由于在两年前举报过肖恩帮派的罪行，一直被他们盯的死死的，恐惧让他一直不敢迈出家门。对于此次枪击事件，他也绝口不提，也不允许母亲向警方开口。而他的母亲，为了自己的儿子，向警方说谎。

凶手肖恩，他的父母在得知了这次事件后，第一反应就是帮助儿子销毁证据，以免儿子遇到麻烦。

当证据掌握在这些少数“熊孩子”手中的时候，里斯的死，仿佛是一场人性的考验，考验着四个少年和他们的父母。

有人说，里斯只是在错误的时间去到了错误的地点，是一场意外。但他只是在正常的度过自己每天的生活而已，有什么错呢？

错的是那些被父母娇惯、肆无忌惮、嚣张跋扈，最后变成杀人犯的“熊孩子”吧！

01

你算老几，敢管我

前不久，在北京的一家书店内出现了让人十分愤怒的一幕：

一个男孩在书店内大声的朗读英文长达一两个小时，

书店的员工轻声细语的上前提醒，

没想到让男孩大怒，指着店员鼻子大骂：

“信不信我抽你一巴掌，投诉你丫的！”

“就你管我，我来这里这么多次你凭什么管我！”

而店员为了不打扰到店内顾客，

依然非常耐心，脾气柔和地跟家长解释，劝孩子消消气。

男孩身边疑似家长的一名女子却并没有劝阻，而是眉眼带笑的走过来，

一直不停的重复着：

“他就是个孩子，别搭理他，你忙你的吧！”

全程并未道歉！

言下之意是什么？

“他还是个孩子，他做错了什么都不要跟他太计较！”

EXO ME？？

02

不要脸又怎样

反正有爹妈给我撑腰

之前在微博上看到过一个小姑娘的投稿，

爸爸生意上的伙伴带着孩子来家中谈生意，小姑娘考试回家发现自己房间乱糟糟的，并且辛苦攒钱买来的十多只口红都已经“命丧黄泉”！

除此之外，手表、耳机、明星周边都不例外，甚至家具上也全都是熊孩子的“大作”！

小姑娘十分生气和委屈，联系到熊孩子的妈妈要求熊孩子道歉！没想到却换来这样的回复：

要我说，没要求赔偿就已经不错了，仅仅是想要个道歉就这么难吗？

没错，熊孩子的家长一般都不会让人失望，被要求道歉之后，再语出惊人：

可把这位家长能耐坏了吧！

自己的孩子教不好，倒会对别人评头论足，真的心疼这个小姑娘！

03

宠物狗可以入内

孩子不行

总觉得身边的熊孩子一抓一大把，其实，熊孩子早已是全球性的问题。

在国外，有餐厅门口就打出这样的标识：不接待7岁以下儿童！但可以允许宠物狗入内！

这样的做法并没有影响餐厅的生意，反而让餐厅的营业额提高了不少。

可是，这能怪谁呢？

想必每个人都看到过这样的情形：

在餐厅就餐，却有几个孩子疯狂的追逐打闹，大声喧哗；

邻桌的孩子把桌上的食物扔的满地都是，有的甚至直接甩到了别的客人身上。

而每当有客人提出意见的时候，熊孩子的家长都是笑笑说：他还是个孩子！

SO？

他还是个孩子，就请一定不要放过他，好好教育他吧！

04

熊孩子和杀人犯

真的只隔了家长的距离

相信大家还记得那个从18楼摔下的2岁女孩吧。

一个5岁的小男孩将2岁大的小女孩抱进电梯，

按下18楼，让女孩独自上去，

谁曾想18楼的围栏坏了，

仅仅几步路的距离，就此小姑娘和家人阴阳永隔。

我们不禁要问：这难道不是男孩家长教育的缺失？

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1993年2月12日，英国利物浦，

两名10岁的小男孩逃课跑到当地一家购物中心做一些恶作剧消遣，

当他们觉得恶作剧已经不能满足的时候，将矛头对准了2岁大的James身上。

他们将小James带到郊外的铁轨附近，

用颜料涂脸，嘴里塞电池的方法折磨他，

还用砖头、10公斤重的棍棒击打，

最后由于颅骨骨折死亡。

而这两个男孩，为了掩盖自己犯下的罪行，将小James放在铁轨上，企图制造火车碾压致死的假象！

真的是因为他们无知无畏吗？

有人说，“熊孩子”都是携带魔鬼基因来到人间的。事实上，这种魔鬼基因大多是被“遗传”的！看看他们的家长吧！很多“熊孩子”大多都有一对问题父母和一个问题家庭。父母不约束，家庭不引导，才让这些孩子变成“恶人”，而他们缺失的教养，早晚有一天会报复在他们父母身上！

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