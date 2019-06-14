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《小男孩之死》：熊孩子到杀人犯，只不过隔着家长的距离

发布于2019-06-14 15:21:10 标签：3-6岁, 国外新闻, 父母之道, 育儿知识 作者：王璟璟

《小男孩之死》是一部只有4集的伪纪录片，改编自真实事件，在豆瓣评分高达8.7分。

故事发生在2007年8月22日的英国利物浦，

一个11岁的小男孩里斯，在球场踢球时，被枪击致死。

在第一集的前20分钟里，编剧就已经揭示了犯人是谁！

所以整个故事的重点不在于找犯人、如何抓捕犯人，而是每个参与者的表现。

持枪杀人的凶手肖恩、提供枪支的耶特、知情不报的乔丹、藏匿枪支的凯文，四名少年，在整个事件当中，扮演着不同的角色。

乔丹由于在两年前举报过肖恩帮派的罪行，一直被他们盯的死死的，恐惧让他一直不敢迈出家门。对于此次枪击事件，他也绝口不提，也不允许母亲向警方开口。而他的母亲，为了自己的儿子，向警方说谎。

凶手肖恩，他的父母在得知了这次事件后，第一反应就是帮助儿子销毁证据，以免儿子遇到麻烦。

当证据掌握在这些少数“熊孩子”手中的时候，里斯的死，仿佛是一场人性的考验，考验着四个少年和他们的父母。

有人说，里斯只是在错误的时间去到了错误的地点，是一场意外。但他只是在正常的度过自己每天的生活而已，有什么错呢？

错的是那些被父母娇惯、肆无忌惮、嚣张跋扈，最后变成杀人犯的“熊孩子”吧！

01

你算老几，敢管我

前不久，在北京的一家书店内出现了让人十分愤怒的一幕：

一个男孩在书店内大声的朗读英文长达一两个小时，

书店的员工轻声细语的上前提醒，

没想到让男孩大怒，指着店员鼻子大骂：

“信不信我抽你一巴掌，投诉你丫的！”

“就你管我，我来这里这么多次你凭什么管我！”

而店员为了不打扰到店内顾客，

依然非常耐心，脾气柔和地跟家长解释，劝孩子消消气。

男孩身边疑似家长的一名女子却并没有劝阻，而是眉眼带笑的走过来，

一直不停的重复着：

“他就是个孩子，别搭理他，你忙你的吧！”

全程并未道歉！

言下之意是什么？

“他还是个孩子，他做错了什么都不要跟他太计较！”

EXO ME？？

02

不要脸又怎样

反正有爹妈给我撑腰

之前在微博上看到过一个小姑娘的投稿，

爸爸生意上的伙伴带着孩子来家中谈生意，小姑娘考试回家发现自己房间乱糟糟的，并且辛苦攒钱买来的十多只口红都已经“命丧黄泉”！

除此之外，手表、耳机、明星周边都不例外，甚至家具上也全都是熊孩子的“大作”！

小姑娘十分生气和委屈，联系到熊孩子的妈妈要求熊孩子道歉！没想到却换来这样的回复：

要我说，没要求赔偿就已经不错了，仅仅是想要个道歉就这么难吗？

没错，熊孩子的家长一般都不会让人失望，被要求道歉之后，再语出惊人：

可把这位家长能耐坏了吧！

自己的孩子教不好，倒会对别人评头论足，真的心疼这个小姑娘！

03

宠物狗可以入内

孩子不行

总觉得身边的熊孩子一抓一大把，其实，熊孩子早已是全球性的问题。

在国外，有餐厅门口就打出这样的标识：不接待7岁以下儿童！但可以允许宠物狗入内！

这样的做法并没有影响餐厅的生意，反而让餐厅的营业额提高了不少。

可是，这能怪谁呢？

想必每个人都看到过这样的情形：

在餐厅就餐，却有几个孩子疯狂的追逐打闹，大声喧哗；

邻桌的孩子把桌上的食物扔的满地都是，有的甚至直接甩到了别的客人身上。

而每当有客人提出意见的时候，熊孩子的家长都是笑笑说：他还是个孩子！

SO？

他还是个孩子，就请一定不要放过他，好好教育他吧！

04

熊孩子和杀人犯

真的只隔了家长的距离

相信大家还记得那个从18楼摔下的2岁女孩吧。

一个5岁的小男孩将2岁大的小女孩抱进电梯，

按下18楼，让女孩独自上去，

谁曾想18楼的围栏坏了，

仅仅几步路的距离，就此小姑娘和家人阴阳永隔。

我们不禁要问：这难道不是男孩家长教育的缺失？

1993年2月12日，英国利物浦，

两名10岁的小男孩逃课跑到当地一家购物中心做一些恶作剧消遣，

当他们觉得恶作剧已经不能满足的时候，将矛头对准了2岁大的James身上。

他们将小James带到郊外的铁轨附近，

用颜料涂脸，嘴里塞电池的方法折磨他，

还用砖头、10公斤重的棍棒击打，

最后由于颅骨骨折死亡。

而这两个男孩，为了掩盖自己犯下的罪行，将小James放在铁轨上，企图制造火车碾压致死的假象！

真的是因为他们无知无畏吗？

有人说，“熊孩子”都是携带魔鬼基因来到人间的。事实上，这种魔鬼基因大多是被“遗传”的！看看他们的家长吧！很多“熊孩子”大多都有一对问题父母和一个问题家庭。父母不约束，家庭不引导，才让这些孩子变成“恶人”，而他们缺失的教养，早晚有一天会报复在他们父母身上！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)

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