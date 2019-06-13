宝宝发烧39度小妙招，赶快收藏

宝宝由于免疫力薄弱，很容易生病，其中发烧甚是常见。宝宝发烧39度就是高烧，今天育姐就来给大家分享宝宝发烧39度小妙招：

1.适当减少不必要的衣物被褥

宝宝发烧39度，需要将身体多余热量散发出去才能降温退烧。所以说，大家在必要时要减少孩子多余的衣物和被褥。如果宝宝有出汗的现象，应及时擦汗。

2.保持室内空气流通

宝宝发烧时，大家要注意保持室内空气流通，这样对宝宝身体康复很有帮助。通常来说，室内气温保持在25℃为宜。

3.用温水擦身

用温水毛巾轻轻擦拭宝宝脖子、背部和四肢等部位，如此可以使毛孔变大，从而加快热量散发。另外，皮肤表面水分蒸发时也会带走部分热量，有助于降温退烧。

4.冷水袋当枕头

宝宝发烧39度时，大家可以用冷水袋给宝宝当枕头，这样可以有效散热降温，帮助退烧。

5.巧用退热贴

宝宝发烧时，使用退烧贴是非常不错的退烧方法。如果宝宝发烧病情不是很严重，使用退热贴可以有效控制发热。

6.服用退烧药

给宝宝使用退烧药时，决不能盲目用药。尤其是对于一些月龄较小的宝宝而言，务必要在医生的指导下使用药物。

以上这些就是宝宝发烧39度小妙招，各位爸爸妈妈一定要认真学习，好好收藏起来！

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