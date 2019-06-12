关于宝宝的护肤品，这四个误区不要踩！

宝宝肌肤天生娇嫩，相信每一个妈妈都会细心呵护，有的宝宝的护肤品种类甚至并不比爱美的妈妈少，不过，在护肤品的使用上，很多妈妈都存在误区，我们一起来看看：

1.乱用花露水

花露水在夏季蚊虫多时用的频率比较高，它可以祛痱止痒还能防蚊虫叮咬。但是在给宝宝使用花露水时，有很多妈妈都是直接喷洒涂抹在宝宝身上，这种高浓度花露水直接接触宝宝肌肤很容易引起接触性皮炎，其中的薄荷、樟脑很容易让宝宝出现过敏反应。

在给宝宝使用花露水时，一定要提前稀释4-5倍再使用，也可以加在宝宝的洗澡水里使用，避免直接涂抹。

2.沐浴露天天用

成人汗液油脂分泌十分旺盛，每天洗澡时不用沐浴露香皂很难清洗干净身体，但是宝宝不同，宝宝的皮肤只有薄薄的一层，表皮上还附着着一层有保暖、抗感染功效的保护膜——皮脂。如果宝宝每天洗澡时都使用沐浴露，皮脂层极容易被破坏，失去了天然的保护屏障，宝宝的皮肤就容易生病，还容易让肌肤变为敏感肌。

3.勤用洗发水

宝宝的头部分布着大量血管，是幼儿散热的主要区域。同时宝宝的头部肌肤也很脆弱，会吸收一些渗入性物质，而洗发水里的化学成分居多，易被宝宝头皮吸收，频繁使用洗发水，也更容易让宝宝的头皮遭受感染。

平时洗头只需要使用清水给宝宝清洗，洗发水一周用一次就足够了。在使用时，洗发水应先在妈妈的手心里搓起细腻的泡沫，再涂抹在宝宝头上，沐浴露也要这样做哦。

4.过于依赖护臀膏

护臀膏的主要作用就是预防宝宝红屁股、尿布疹的发生，没有治疗功效。但有一些妈妈会在发现宝宝患上尿布疹后给宝宝涂抹，这样是没有用的。还有的妈妈在一天当中会频繁给宝宝涂抹护臀膏，这样做反而会让宝宝的小屁屁越来越依赖护臀膏。护臀膏每天擦1-2次即可，不宜过于频繁。

宝宝的肌肤敏感娇嫩，妈妈只要在护理时细心一点，多学习护理常识，就会让宝宝娇嫩的肌肤更健康。

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