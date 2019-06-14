丧偶式养女儿，后果比你想的更严重

最近网络上流行起了一个育儿词汇“丧偶式育儿”，很多妈妈表示感同身受，“几乎是自己一个人在养孩子，爸爸除了出奶粉钱，其他的什么都不管”类似这样的话成了众多宝妈的心声。所谓丧偶式育儿，也就是指虽然爸爸健在，但是在养育孩子的过程中，爸爸没有做出任何实质性的贡献，全然和没有爸爸一样。在这里，育姐提醒各位爸爸，丧偶式育儿的后果很严重，尤其是对女儿来说。

对幸福的感受能力低

和爸爸不亲近的女孩子，内心特别的敏感，且在人际交往中，更容易孤僻，不容易体会到来自周围人的善意，因而幸福感也比较低。而从小被爸爸宠爱到大的女孩子，更容易建立良好的社交关系，更容易接受来自社会的温暖和善意，且幸福感也比较强。

病态的青春期

爸爸是女孩子在成长的过程中接触到的最重要的异性之一，是女孩打开男生世界的一把钥匙，如果这把钥匙缺失的话，势必会给女孩的青春期带来许多的困惑和不解。如果严重的话，甚至会让女孩子走上错路。爸爸可以引导女儿建立一个正确的三观，将来等到女孩子进入青春期后，她们就能够正常地和异性相处了。

难以建立亲密关系

事实上，人们在亲密关系中的表现和其成长经历是有密切的联系，如果在成长过程中缺失爸爸的陪伴，那么，女孩子往往会难以建立坚固的亲密关系。因为在建立亲密关系的时候，从小被爸爸宠爱的女孩子，知道如何和爱的人建立亲密关系，而和爸爸不亲近的女孩子则往往容易困惑，容易碰壁。

容易恐惧社交

有心理学家说，妈妈对女孩子的影响，往往停留在生活层面上的更多些，而爸爸则影响女孩子性格更多些，有父爱的女孩子，往往更加地开朗、大方，为人处事也是落落大方的。相反，没有父亲疼爱的女孩子往往没有安全感，做事情时也会畏首畏尾。

低责任感

一个负责任的爸爸不会撒手不管自己的女儿，不会不关注自己女儿的成长，这就体现了爸爸的责任感。爸爸在陪伴女儿成长的过程中，也让女儿渐渐体会到一个人应有的担当和责任，所以孩子更容易变得有担当和负责任，而同样的，如果父爱缺失的话，会让孩子变得低责任感。

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