产后遇到性冷淡怎么破？这几个tips能帮你

女性产后容易出现性冷淡问题，而这会影响夫妻之间的感情，也会影响家庭幸福。那么究竟怎样才可以预防这种问题呢？今天育姐给大家带来了几种方法，让产妇在产后遇到性冷淡时，不再那么烦恼。

1.保持乐观的态度

乐观的生活态度对于产后的女性非常重要，当自己的生活方式被打乱时，产后的妈妈患上产后抑郁症的几率很大。在生活当中，新妈妈保持乐观的生活态度，不仅对于产后恢复具有积极的影响，还对于夫妻之间的性生活具有良好的调节作用。

2.应该努力恢复身体

对于产妇而言，生完孩子之后，身体的雌性激素会增加，所以生完孩子后不能够贸然进行性生活，一定要努力恢复身体，将身体的机能恢复到最佳水平。在夫妻生活当中，不论是女方，还是男方，都应该首先考虑到新妈妈的身体状况，留出足够的时间恢复身体，这样才会有良好的性生活体验。

3.注意避孕，不可掉以轻心

经过了十月怀胎后的女性，在产后进行性生活时，要注意避孕，切记不要掉以轻心。产妇即使没有来月经，但是依旧存在排卵的可能，所以怀孕的几率比较大，在进行性生活时，要做好避孕措施。

4.夫妻之间要相互体谅，相互理解

夫妻是性生活的主体，双方在进行性生活时，男性要充分尊重产妇的意愿，在产妇不愿进行性生活时，要表示充分的理解与尊重，并给予安慰，让女性感受到来自丈夫的理解，有利于女性的产后恢复。当然，女性也要和丈夫加强沟通，避免感情出现问题。

5.情况严重时要及时就医

产后性冷淡在产妇身上出现的几率很大，女性在产后出现性冷淡的问题时，自行调节后未能得到有效解决，应及时就医，寻求正确科学的方法。

6.小心对待产后性生活

在进行性生活的同时，夫妻双方都要注意卫生，男性要充分关注女性的心理感受，不能为了满足自己而忽略产妇的想法。

产后性冷淡是较常见的问题，夫妻双方应充分理解，积极面对，让夫妻双方都可以收获一个美好的夫妻生活！

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