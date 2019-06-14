孕妈掌握3秘诀，能完美控制体重~

怀孕是幸福的，但是体重的增加也让很多准妈妈感到担忧，看着一天一天“膨胀”的自己，难免有些无奈。孕期体重增加是必然的，但是如果增加过多带来的不仅仅是产后恢复难的问题，还有更多的麻烦。那么，怎么控制体重呢？我们一起来看看：

1.多动少长肉

大部分准妈妈怀孕期间不是坐着就是躺着，除了走几步路，整个孕期几乎从未运动过。

其实怀孕期间合理适度的运动，不仅不会影响胎儿的稳定，还有利于帮助准妈妈改善情绪，防止抑郁的发生。怀孕期间的合理运动，可以帮助准妈妈增强肌肉和关节的柔韧度，顺产时会更加顺利，更能帮助准妈妈提升免疫力，帮助准妈妈优化体重。

如果平时懂得少，这类准妈妈要从一些比较轻缓的运动开始做起，比如散步，不要从一开始就刻意的做一些剧烈的、幅度大、对关节刺激性比较强的运动。孕期运动要适度，及时根据自己的身体情况来调整运动量。

2.均衡饮食

主食吃多了容易使人长胖，所以有些准妈妈会故意少吃主食来保持身材。减少主食的摄入人体就会缺乏能量的来源，准妈妈的身体会支撑不住，还会影响胎儿的发育。

一般来说，到了孕中晚期准妈妈每天的主食量应该达到350到450克，最少也应在250克以上。同时要搭配好其他配菜，比如水果，肉类，禽蛋类，奶制品，坚果，油脂等，平时我们所说的营养均衡，也指的是包括主食和这几样食材营养的摄入要达到平衡，其中主食中杂粮摄入至少应占总量的1/5。

3.少吃多餐

少吃多餐的神奇之处可以帮助准妈妈提高热量与脂肪的燃烧率，有助于保持身材，血液的胰岛素水平也会因为这种习惯而更加平稳。

三餐之外，准妈妈可以在两餐之间添加一些健康的小零食，比如水果、坚果、酸奶等等。在孕早期，如果孕吐厉害应该注意清淡饮食。到了孕晚期，食欲转好也不能大吃特吃，更不能饥一餐饱一餐，否则会影响胎儿的胰岛素分泌，不利于胎宝宝维持血糖的平衡。

准妈妈过胖还容易孕育巨大儿。影响宝宝的健康，不利于顺利分娩。所以不管是为了自己还是为了宝宝，准妈妈都要重视体重的控制。

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