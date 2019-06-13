腹中宝宝会长啥样？来来来，带你预测

腹中的宝宝以后会长成什么样？相信这是每个准父母都想知道的答案。下面，育姐就针对大家最关心的几个特点来一一分析，一起来预测下宝宝的模样吧~

特征

有没有可能我的孩子也会有酒窝？

如果你的伴侣或者某个家族成员有带着酒窝的笑容，那么就有可能，因为酒窝被认为是显性基因。同样，孩子也可能会继承你（或你伴侣的）雀斑、翘下巴、发旋、秃顶，这些都是可预测的特征。

如果你发现孩子有一些轻微的异于常人的体态特征，比如耳朵形状或者皮肤状况，那么你们的家族中很有可能出现过这种情况。

身高

一个180cm的父亲和一个160cm的母亲，他们的孩子有可能是170cm吗？

大多数情况表明，孩子的身高取决于父母的平均身高，然后男孩加2cm，女孩减去2cm。但这种规则也是会被打破的。身高是一个多基因的性状，不是一个基因的单独作用，加上营养不良等后天环境因素都会影响孩子达到他的潜在身高。

体重

我和老公都很胖，我们的孩子是否注定也会发胖，并会有肥胖问题？

有些家庭确实更容易变胖。比较胖的父母通常他们的孩子不会具备苗条的身形，所以至少有一个特定的基因会导致体重增加，这是一个已知的遗传因素，但这并不意味着你的家人注定容易发胖。肥胖被认为是一个多因素的特征，环境因素起着决定性作用。有一些与肥胖有关的基因正在研究中，但是生活方式的选择才是最为重要的。在怀孕期间，定期锻炼和良好的营养补给是非常有必要的。

能力

似乎聪明人一定有聪明的孩子，运动员的孩子大多也是运动员。这些孩子真的是有天生的优势吗？

研究表明，聪明的孩子的确可能得益于父母的优秀基因，但是这些父母不只是将高智商遗传给了孩子，还善于用巧妙的方法鼓励孩子热爱学习。定期阅读和深入交流，包括在晚餐时一起坐下来进行家庭讨论，都有助于孩子对书本和学习形成积极的态度。这是任何家长都能做到的，而且不需要钱和大量的正规教育。

同样音乐天赋，尤其是完美的音高似乎也得益于基因传承，但研究表明它仍然需要通过早期的训练来培养，最好是在7岁之前。当然，你可以教一个父母皆为音盲的孩子弹钢琴，但他可能无法达到一个音乐世家孩子的水平。

同样的这也适用于运动能力，一个天生的运动员不会仅仅靠闲逛而练就自己惊人的运动能力！

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