残忍！日本情侣虐死2岁亲生女儿，死亡时仅有13斤

据NHK报道，近日，日本发生一起疑似儿童虐死案，一名2岁小女孩被送医急救后身亡。据了解，女童当时几乎遍体鳞伤，身上还有被烟头烫过的痕迹，死亡时体重只有13.5斤。而嫌犯是孩子的亲生母亲和她的男朋友，目前，警方已将这两人逮捕归案。

女童母亲

2岁女童被虐待致死，警方逮捕妈妈及其男友

6月5日，2岁小女孩诗梨突然昏迷，妈妈报警求助。警方赶到后，立即将孩子送往医院救治，但不久后她就因衰弱而死。

诗梨身体十分廋弱，死亡时体重只有13.5斤，只达到平均体重的一半。据悉，当时孩子全身赤裸，仅包着尿布，身上基本上到处都是严重的淤青，甚至还被烟头烫伤过。

诗梨的妈妈名叫池田莉菜，21岁，在一家餐饮店工作。池田莉菜的男友名叫藤原一弥，24岁，是餐饮店的经营者。警方调查后发现，两人在家里疑似有虐待儿童行为，比如随意虐打、不给饭吃等。6月7日，警方将这两人逮捕归案，目前案件仍在调查中。

警方正在调查

邻居曾举报虐童，但未曾得到进一步处理

一名邻居表示，池田家经常有孩子哭声，有时还有踢墙、男人辱骂的声音。尤其是在半夜和中午时分，孩子哭得最厉害。4月份的时候，邻居曾通报疑似虐童，儿童福利机构也来查访过，但并没有下文。

据报案记录显示，5月12日邻居曾报警听到孩子大哭。警方赶到现场后发现孩子身上有淤青，但当时妈妈只是说女儿洗澡时不听话发生了哭闹，并没有虐待孩子。警方只是要求儿童福利机构跟进监督，没有进行其他处理。不料，孩子在3个星期后就去世了。

健保中心也曾发现异常，案件引起巨大反响

据札幌市东部卫生中心的记录显示，去年6月时池田曾经带诗梨去体检，当时孩子的身高体重都没有达标。据了解，诗梨一岁半时体重只有6.75KG，比平均值低了3KG。卫生中心当时曾怀疑孩子是不是遭受虐待，但池田表示“孩子都有好好吃饭”。卫生中心要求池田3个月后带诗梨来复诊，但池田没有照做。

健保中心表示，他们一共曾4次联系池田未果。后来池田搬家到其他区，他们就没法管辖。院方认为，发生这样的事情确实是没有正确应对，通报系统有疏漏，希望以后可以改进，避免悲剧再发生。

这起案件发生后，在日本社会引起巨大反响。6月7日，日本政府相关部门在首相官邸举行紧急会议。在会上，内阁官房副长官杉田和博认为，相关部门没有把握住时机，以阻止这场悲剧的发生。政府将认真检讨，日后一定要出台相关政策，以杜绝此类事件的发生。

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