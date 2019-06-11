宝贝的智商随谁？今天给你个标准答案

孩子的智商和性格到底是遗传了父亲还是母亲？相信很多人都想知道，今天育姐就给大家好好说一说：

孩子相貌遗传，需酌情而定

孩子的相貌并没有十分准确的遗传规律，很多是根据显性基因和隐性基因来定，因此也无法说出孩子的长相遗传会更倾向于父母哪方。

女孩性格的遗传，父亲的影响比较大

大部分家庭当中，父亲的地位都是高于母亲。如果是女孩的家庭，父亲在为人处事上的一些方式，女孩子更愿意模仿，所以父亲的性格最容易遗传给女儿。但是如果在家庭生活中，父亲陪伴孩子的时间较少，孩子大部分时间都是和妈妈亲近，那么女孩就会更像妈妈一些。

男孩智商的遗传，妈妈影响比较大

X染色体中，集中着人类的大部分智力基因。母亲给孩子只能提供染X色体，而父亲的染色体中有X和Y染色体。当染色体的组合是XX是，则是女孩，当XY染色体组合时，则是男孩，这是性别的由来，这一组合规律也说明，如果是男孩，那么他的智力会受到母亲的影响比较大，而如果是女孩，那么智力遗传来自于父母的比例都是差不多的。

孩子的智力有大约一半是来自父母，但是剩下的则是要通过后天良好的刺激。

孩子身高的遗传，父母影响各占一半

孩子的身高问题，来自遗传的比例是最大的，但是后天也可以实现突破。在身高遗传中，父母的影响各占一半，所以说，身高的遗传并不会去偏向父母哪一方，孩子的身高完全可以根据父母的身高进行预测。

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