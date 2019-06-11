孩子发烧40度危险吗？很多妈妈都不了解

孩子身体免疫力较差，经常会患上感冒等常见病。孩子感冒后，就很容易发烧。孩子发烧一定要多加重视，大家应及时采取措施帮他降温退烧。如果没有及时退烧，孩子发烧40度会引起非常严重的后果。孩子发烧40度危险吗？一起来看看吧。

孩子发烧40度危险吗

孩子发烧体温在40度以上，患败血症或细菌性脑膜炎的几率较大，大家要特别警惕，并且及时就诊。脑细胞的高温耐受极限是41.7度，大于这个温度细胞中蛋白质会发生变质，引起不可逆的损伤。

当然，这种极端温度很少伴随疾病的出现。在临床上，只有对麻醉过敏，引起恶性发烧，才有可能出现这一情况。

孩子发烧正确的处理措施

孩子发烧后，大家要及时帮助他降温退烧，以下这些办法非常适合：

1.脱掉过多的衣物

孩子发烧时身体有出汗，大家要及时给他擦干净，同时脱掉过多的衣物。发烧时身体需要散热，减少衣物很有有必要，但要保证孩子不受凉。

2.用温水擦身

孩子发烧后，大家可以解开他身上的衣服，用37度左右的温毛巾给他擦拭身体。这样做可以促使孩子皮下血管扩张，从而加快热量散发。另外，皮肤上水分在蒸发时也会带走一些热量。对于孩子们而言，这是一种非常有效的降温退烧方法。

3.使用退热贴

退热贴能将身体里多余热量带走，有助于孩子退烧。请注意，如果孩子年龄小，请在医生的指导下给他使用退热贴。

TIPS：如果孩子发烧体温不是很高，大家可以采用物理降温法给他降温退烧，通常会受到很好的效果。如果孩子发烧病情较重，应及时带他去医院就诊以免留下后遗症，给孩子带来不利影响。

孩子发烧40度危险吗？请各位家长务必要警惕，必要时及时就医！

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