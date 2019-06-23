What？还有“假怀孕”，你有听过吗

说到“假怀孕”，相信很多人肯定很疑惑，啥，还有“假怀孕”，啥又叫假怀孕呢？那今天，育姐就带大家来普及一下，什么叫“假怀孕”，假怀孕的症状有哪些？假怀孕是由什么原因造成的呢？

一、生化妊娠

这个词比较生涩，“生化妊娠”其实是指精子与卵子的结合，精子和卵子在结合之后会分泌一种激素即绒毛膜促性腺激素。大约一周左右，用早早孕试纸就能够检测出来，但我们要明白，精子与卵子结合并不意味着受孕过程的结束，因为精子和卵子相结合形成的受精卵一定要回到母亲的子宫里着床。生化妊娠是指受精卵重新回到母亲的子宫里，但并没有着床。

这种情况经常会发生在怀孕1个月左右，在孕早期就会流产，在孕妈的血液中能够检测到HCG升高，超声检查检查不到孕囊，受精卵没有成功着床，意味着并没有成功怀孕，常被称为“假怀孕”。

二、生化妊娠出现的原因

1.卵子的质量与胚胎的质量

如果胚胎自身是存在一定缺陷，亦或是受精卵的染色体发生变异的情况，这些都会导致胚胎发育停止，从而终止妊娠。

2.激素水平

体内的激素，比如HCG、孕酮，这些激素会对孕妈的排卵以及胚胎的着床带来直接的影响。

3.母体内的子宫环境

子宫内膜的厚度、容受性以及其形态，都会影响到胚胎的种植，母体的子宫内任何情况都有可能会影响受精卵的成功着床。

三、如何避免生化妊娠

1.积极配合治疗妇科疾病

如果存在一些妇科疾病，需要积极配合医生进行治疗，因为这些妇科疾病极有可能成为怀孕过程中出现意外情况的潜在威胁，自身身体健康是生出健康宝宝的前提条件。

2.如果太胖，则需要减肥

身体一胖，各项机能可能都会存在些许的问题，妈妈连自己的身体健康都不能保证，怎么为胎儿输送营养，所以妈妈一定要保障自己的身体处于最佳状态。

3.进行优生优育检查

在备孕前一定要进行各项检查，保障胎儿各项机能的健全和康健。

4.要保持有规律的生活作息

有着良好的生活习惯，才能给肚子里的孩子提供一个良好的生存和成长环境，因此，准备怀孕、已经怀孕的女性一定要养成良好的生活习惯。

除了生化妊娠以外，还有一部分女性假性怀孕是因为心理因素作祟，尤其是特别渴望怀孕的女性，总是在性生活几天后把一些类似怀孕的症状的出现误认为是自己怀孕了。不过，有时候感到恶心很可能只是自己吃错东西，感到腹部变大可能是自己变胖了！

经过育姐的普及，相信大家已经明白了“假怀孕”是怎么一回事了，所以为了避免空欢喜一场，避免“生化妊娠”现象的出现，最重要的是要养成良好的生活习惯，治疗自己本身存在的一些妇科疾病，这样才能孕育出健健康康的小宝宝。

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