想告别孕期水肿？这四件事一定要做好！

孕期水肿的问题相对来说比较普遍，这种情况会让孕期生活变得更加麻烦，给准妈妈增添了不少负担。那么，孕期为什么容易出现水肿问题呢？怎样才能缓解呢？

孕期水肿的原因

怀孕期间，胎盘会分泌出大量的激素，同时肾上腺也会分泌出更多的醛固酮。这两种物质会导致妈妈体内水分与钠滞留，排尿量减少，导致水肿问题的发生。

还有，怀孕之后妈妈血液中的血浆会大量增加，相比之下，血球的增加数量相对较少，因此准妈妈身体内的血液会偏稀，这种情况也会将血液中血浆蛋白的浓度降低。而血浆蛋白有一个重要的作用就是维持血浆渗透压，血浆蛋白降低，就会导致孕期血浆渗透压降低，导致血液中大量的水分渗透到组织中，引起下肢水肿。

一般来说，准妈妈水肿的问题，越接近预产期越厉害，需要注意的是，如果水肿的同时准妈妈还有高血压、尿蛋白等问题就要警惕妊娠期高血压这类疾病。

缓解水肿的方法

1.散步加按摩

餐后准妈妈应该适当散步，运动可以帮助人体排出水分，每天晚上在睡觉之前，可以请准爸爸帮忙按摩一下自己的下肢来缓解浮肿。每次的按摩时间控制在20分钟左右，力度以不疼为宜。

2.穿着宽松的鞋

出现了水肿的问题，妈妈穿着的衣服和鞋子的穿着要遵循宽松的原则。可以穿轻薄透气的打底裤，搭配宽松的上衣或裙子。鞋号要比平时大上一码，前后各留一厘米的空隙。

3.不要久站久坐

要消除水肿，准妈妈在孕期就要注意保证充足的睡眠。平时要避免久站久坐，否则极容易影响腿部血液循环，水肿反而会因此加重。

睡觉之前，准妈妈可以做高抬腿运动，每次做15到20分钟，高抬腿运动可以使水肿腿部的血液回流加速，对缓解水肿很有帮助。

4.饮食调理

孕期水肿的准妈妈要少吃盐分高的食物。新鲜的水果蔬菜、优质蛋白含量丰富的食物，以及含铁丰富的食物都非常适合水肿准妈妈食用。所摄入的食物要注意搭配合理，保证营养可以全面的摄入。

另外，准妈妈如果出现水肿的情况要注意在做产检时排除一些器质性病变，所以要及时地把水肿的情况告知医生，不要默默忍受。

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