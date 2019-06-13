五步走，工作与养胎都不耽误！

有很多准妈妈怀孕之后仍然会坚持工作，劳累的工作加之怀孕期间生理上的改变，会让这些准妈妈感觉十分劳累，这不免让人害怕这种状态是不是会影响胎儿的发育。那么，该怎样平衡工作与养胎呢？

1.远离二手烟

烟草燃烧时会释放出大量的一氧化碳，长期处在这样的环境，会让准妈妈的子宫环境受到影响，降低妈妈体内的血氧浓度，引起胎儿缺氧。其中的尼古丁等一些物质还会收缩妈妈的血管，导致血液循环减慢，对胎儿来说，这种慢速的血流无法让他们得到足够的营养以及氧气，很可能会引起早产。

应对身边同事所释放出来的二手烟妈妈可以进行劝阻，劝阻无效妈妈就自动远离。此外，妈妈可以在自己的办公桌旁放一个空气净化器、摆放几盆绿植来净化空气。

2.错峰出行

准妈妈每天上下班的时间可能都是交通最繁忙的时间段，因为大部分单位的上下班时间都雷同。这些时间段里，公共的交通工具非常拥挤，准妈妈在这样的环境中也容易出现意外。

建议准妈妈应该错峰出行，把上班的时间提前，下班时在办公室待一会再走，避开拥挤的人群。

3.不向单位和同事隐瞒怀孕

怀孕了没有必要隐瞒，向同事说明真相，适当的接受他人帮助，可以让准妈妈在公司更放松地度过孕期。

4.穿舒适的孕期职业装

到了孕中期，准妈妈开始显怀，这时候过紧的衣物会让准妈妈感觉不适，但是在公司确实又不能穿着太随意。这种情况准妈妈就有必要选择孕妇职业装穿着，这样和职场的身份非常相符，还不会显得体态过于臃肿，让准妈妈也能信心十足。

5.摄入充足的营养

孕期上班午餐切不可随意解决，匆匆忙忙随意解决午餐容易引起营养不良，影响胎宝宝的生长发育。准妈妈可以自备午餐，午餐的搭配讲求营养丰富，尽量避免吃外面的快餐。如果单位里有食堂，准妈妈在菜品的选择上同样要荤素搭配好。还可以自备一些小零食或者是水果，方便在两餐之间充饥。

如果不是特别大的工作强度，怀孕期间准妈妈继续上班其实是不错的选择，上班可以分散准妈妈因怀孕造成的不安与担忧，让准妈妈获得满足感，更利于今后重返职场。

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