别被这几个谣言吓到，顺产真心不可怕！

面对顺产，很多准妈妈都会感到害怕。怕疼，怕个子矮分娩不顺利，怕影响今后的性生活，怕身材难恢复，各种各样的原因，让一些准妈妈止步于顺产，坚决选择剖腹产。但是准妈妈对于顺产的惧怕，多半都是认识上的误区，今天我们就来一一揭晓：

1.顺产太疼，剖腹产可以躲避疼痛

顺产时，产妇要经历开宫口的过程，准妈妈听说开宫口会疼到生不如死，而且过程漫长，那就不如选择剖腹产干脆利落了！

真相是，顺产确实疼痛，而且疼痛的次数会随着宫缩的增加越来越多越来越重，但是这种疼痛也并非让人无法忍受。

宫口全开之后，妈妈要尽量避免大喊大叫，而是要积攒体力配合助产士接下来的引导正确发力，这样才能避免耗费体力，加快产程，减少痛苦。如果妈妈能和助产士配合得好，姿势也得当，顺产就会进行得非常顺利，并不会那么可怕。

2.顺产后身材恢复不好

很多妈妈担心顺产需要开骨缝，容易使骨盆的结构出现变化，产后难以恢复原来的身材。

其实所谓的开骨缝只是宫颈口的扩张与打开，并不是妈妈全身的骨缝都要开一次。宝宝出生之后的一个月，正常情况下宫颈口就可关闭。

不过有一部分产妇在产后由于腹直肌受损，又缺乏锻炼，就会导致小腹松弛或是小腹变大，但这也不是顺产的锅！

3.胎儿被产道挤压，会挤坏脑部降低智商

有些妈妈确实是这样认为的，但真相是宝宝在产道时颅骨会自然重叠，可以非常好地保护宝宝的脑组织免于产道的挤压。经过产道挤压出生的宝宝，反而在触觉、体感方面比顺产的宝宝更优秀，同时产道的挤压还有利于胎儿排出口鼻中的羊水以及粘液，新生儿窒息的发生率会因此降低很多。

4.个子矮难顺产

个子高大的准妈妈顺产确实容易些，但这一点也不是绝对的，主要是因为个子高大的准妈妈骨盆都会偏大，但是其中也有个子高大骨盆偏小的准妈妈，但是同理，也不能排除个子小的妈妈中有骨盆大的准妈妈！况且除了骨盆之外，影响顺产的因素还有很多，比如说胎儿的体重，胎位，妈妈的产力等等。所以说，个子高矮并非决定顺产难易程度的直接因素。

5.顺产影响性生活

另外还有一部分准妈妈担心顺产之后会阴道松弛影响性生活，这种担心也是多余的。产后妈妈身体康复，激素水平会恢复到原来的状态，性功能就会逐渐恢复正常啦

现在真相大白了，还在担心顺产吗？

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