狒狒兽性大发，抢走两只小鸭当场撕食

据英国《每日邮报》报道，日前，荷兰一家动物园里发生血腥一幕：一只狒狒兽性大发，凶残地抓走两只鸭宝宝，并当场拧下脑袋吃掉，很多小游客被吓到尖叫。

狒狒抢走小鸭子，当场撕掉脑袋吃掉

视频显示，在动物园的狒狒园里，一只鸭妈妈正带着几只鸭宝宝在池塘里游走。它们打算从池塘上两座木桥的一端去往另一端。不曾想到，一只狒狒过来“打劫”，想抓走几只小鸭吃。只见狒狒十分轻松地跳到另一座木桥上，而鸭妈妈则拼命飞来飞去加以阻止，不让狒狒靠近孩子。

然而鸭妈妈和狒狒体型相差十分悬殊，根本无法抗衡。尽管鸭妈妈拼尽全力保护，但狒狒还是很快抢走了两只鸭宝宝。鸭妈妈立即飞扑过去，可狒狒身手灵活，快步跑回狒狒群中，一边跑，还一边将鸭宝宝的脑袋拧下，之后便开始狼吞虎咽地吃起来。看到如此“血腥”一幕，小朋友们被吓得尖叫连连。

据悉，在此之前，这只狒狒已经吃了一只小鸭子。

狒狒是杂食动物，会定期吃肉解馋

在灵长类动物中有很多杂食性动物，比如狒狒、猴子、黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩等，它们隔一段时间就会找肉吃。

而在印度，经常会发生猴子袭击人类的事件。2018年11月，一只猴子抢走了一名12天大的宝宝，当时这个孩子正在妈妈怀里吃奶，残忍的猴子咬掉了孩子的脑袋，还迟迟不肯撒手。几天后，一名50多岁大妈在野外方便时，遭到猴子袭击，并被其咬死。

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