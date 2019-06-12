9岁脑瘫女童惨遭溺死，凶手竟是最亲的人

一年前的6月25日，南京市江宁区湖熟的一河道内惊现一具约9岁、身高一米三左右的无名女童遗体。警方迅速发布了悬赏，希望能够征集到女童的身份线索，却始终无人前来认领。令人揪心的是，在女童遗体被发现的时候，她随身的书包内，竟然放着两块砖头，重达8斤！

虽然尸体无人认领，但是警方在调查后，还是给出了警方通报。万万没想到，造成9岁女童溺水身亡的犯罪嫌疑人不是别人，正是该女童的爷爷和爸爸。

将近一年后的2019年6月3日，这桩案子开庭，其父亲和爷爷均承认故意杀人，当场认罪。在审讯后，一个心酸的悲剧真相逐渐浮出水面。

九岁女童溺亡，亲生父亲为何痛下杀手？

溺亡的女童出生于2010年11月，当她的家人还沉浸在迎来小生命的喜悦中时，就被一个噩耗打破了对未来的美好憧憬：她被诊断为重度脑瘫儿。本来就不富裕的家庭，面对将来可能要负担的巨额治疗费用，争吵成了家常便饭。吵来吵去的结果便是，在女童两岁不到的时候，父母便离婚了，监护权判给了父亲。奶奶心善，可怜这个脑瘫的孩子，就带着她一起回到了淮安农村生活，爷爷则一直在外打工。

就这样过了6年，天有不测风云，去年5月底，女童的奶奶被查出肠癌，需要去芜湖治疗，于是照顾女童的责任就落到了爷爷和爸爸身上。因为担心无力抚养，女童父亲曾多次和姐姐商量如何杀死孩子，利用塑料袋、下毒等手法都有考虑过，最后决定“夏天到了，可以直接掉到水里去，直接搞死埋了”。正是在这种心理下，女童的父亲和爷爷于6月23日晚上，亲手将女童推入了水中。在动手时，爷爷在女童的背包里放了两块砖，对于这一做法，爷爷的解释是“看她可怜，放砖头是为了她快速下沉，早点死就没痛苦了”。

真相令人心酸，惨案绝非个例

我们无法想象是怎样的重担让他们选择了对自己的亲人下手。的确，在过去的几年间，为了治疗女童的病，他们已经花费了十几万，去过很多地方求诊，在离婚的时候，也曾支付了8万元补偿女童妈妈，经济压力不可谓不大。更何况，一直负责照顾女童的奶奶又身患癌症，无疑让这个风雨飘摇的家庭雪上加霜。照顾脑瘫患儿的过程是艰辛的，付出的金钱和精力都是巨大的，其中的艰难困苦，是我们这些外人所没有办法感受的。

但是那也是一条鲜活的生命呐！是一个活生生的花一般的女孩啊！孩子何其无辜，她又做错了什么呢？小小年纪便四处看病，尝试各种治疗方法，与亲生妈妈分离，被亲生爸爸和爷爷推入水中……命运对这个年仅九岁的孩子也未免太过薄情了。

更令人心碎的是，这样的案子绝非个例。就在去年7月，安徽合肥市一名父亲也在小区绿化带里掐死了自己12岁的脑瘫女儿，又一起人伦惨剧。

那么，面对脑瘫儿，我们就真的只有放弃这一个选项可以选择吗？浙江湖州的一位单亲妈妈用20年的时间给出了自己的答案。

以爱之名，单亲妈妈照顾脑瘫儿20年

她叫施爱英，20年前做剖腹产手术时遇到了意外，导致孩子凯凯在体内窒息了长达半小时，虽然经过全力抢救保住了命，但孩子却成了重度脑瘫。医生告诉过施爱英，凯凯很难治愈，但是施爱英坚定地表示“他是我的骨肉”，从此踏上了这漫漫长路。从最初的求医问药，到进行手术，施爱英独自背着儿子四处奔波，尝尽了艰辛，却依然没有好转。

于是施爱英改变了想法，放弃了治疗，开始改为锻炼凯凯，她想让孩子有一个正常的生活。从练习爬行开始，一点点进步，施爱英用爱和信念支撑着，教会了凯凯走路。现在每天早上六点左右，施爱英就会带着凯凯来到广场，用双手紧紧托起凯凯胳膊，右脚使劲向前迈出一步，于是凯凯的右脚也跟着一起向前迈出一步，就这样一步一步，慢慢沿着跑道向前走。

这一走就是十年，从开始照顾凯凯算起，她已经坚持了二十来年。这二十年里，为了让自己有照顾凯凯的力气，她也坚持锻炼，踢毽子和跳绳是她的必修课。凯凯没有自理能力，什么都需要妈妈的照顾，也因为这样，施爱英已经二十来年没有穿过高跟鞋和裙子了。即便命运多舛，她从未放弃，以自己柔弱的身躯为孩子撑起了一片天。

为爱坚守，九年绕地球十圈

在武汉，也有一位这样坚强的妈妈，9年来，她坚持送孩子去做理疗，跑了40多万公里，走过的路连起来相当于绕地球10圈。她就是汪珠梅。

汪珠梅是一名普通的80后妈妈，2010年6月，出生才6个月的儿子被确诊为中度脑瘫，医生建议立即开始康复治疗。好在她有个团结的家庭，为了给孩子治疗，丈夫外出打工，公公婆婆种菜卖菜补贴费用，她则在家专职照顾孩子，一家人省吃俭用，劲往一处使。

做康复治疗需要去离家80公里的康复中心，这是一个长期且持续的过程，不能中断，于是汪珠梅风雨无阻，除了节假日医生休息除外，每天都带着孩子跨越80公里前去做理疗。在孩子上幼儿园前，她每一天都是这样度过的。

早上七点起来准备早餐、午餐，喂孩子吃饭，将午饭装进保温杯，背着孩子步行五公里去五里界汽车站。大约九点左右，汽车出发，九点半到达纸坊，搭乘公交车前往武昌火车站，再转公交前去汉口的儿童康复中心，全程大约花费3个小时。下午三点理疗结束后，再花上3小时回到家中，每天往返6小时。

脑瘫儿的治疗是一个长期且效果缓慢的过程，为了让孩子学会穿鞋，汪珠梅花了一年的时间，更不用说学会吃饭、发音这些难度更大的事情了。但是汪珠梅没有放弃，她耐心地一遍遍教导。天不负有心人，孩子现在是五里界小学的一名学生，和正常的孩子在一起学习、运动，期末考试还拿到了双科90+的好成绩。这一切的背后都离不开汪珠梅的默默付出，尽管现在还依然需要每周做理疗，但汪珠梅乐观地相信，他们一家一定可以克服困难，孩子总会战胜病魔，成为一个独立自主的人。

同样是家有脑瘫儿，同样面对着巨大的经济压力，有的家庭选择坚守，拼尽全力护孩子周全，也有的家庭选择亲手终结孩子的生命。身为父母，怎能轻言放弃？是你们将孩子带来这个世间，是你们给了孩子生命，又怎能不负责任地离开？

世事艰难，但爱和信念，往往能创造奇迹。

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