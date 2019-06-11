“我发现我养了个白眼狼”

这是前两天闺蜜跟我诉苦说的第一句话。

闺蜜的儿子蛋蛋今年5岁多，虽然不算是老来得子，但是全家还是把他宠上了天，向来都是有求必应。但是前两天，发生一件事情，却让闺蜜寒心了。

不知怎么回事，这次来亲戚的反应特别大，闺蜜疼的在床上翻来覆去，当时只有蛋蛋在家，看到闺蜜的异状后他没有任何行动，而是继续看着动画片。没办法闺蜜只能忍痛起来倒了杯水，喝完之后回到床上就昏睡了过去。

不知道睡了多久闺蜜突然被晃醒，一睁眼竟然是蛋蛋，只见他生气的质问：“妈妈你怎么这么懒，我都饿死了你还睡觉？”听到了蛋蛋的话，闺蜜非常伤心，没想到这个被自己从小宠到大的儿子这么没良心。

听完闺蜜的悲惨经历，我反倒为她感到高兴，因为她们早早看出了孩子的异常，并且可以及时改变教育方法，如果一直这么下去，那么蛋蛋的发展将会越来越可怕，甚至会变成社会新闻里的“不孝子”。

在生活中，爸爸妈妈们也要多加注意，当孩子出现下面这几种表现时，就要想办法改变教育策略了：

不知道感恩

因为育儿成本过高，所以很多家庭只生了一个孩子，这就表示这个独苗会受到6个成年人的关爱，家里的资源都优先孩子。虽然这种孩子被照顾的非常周到，但是他们往往会习惯家长给予的关爱，并且觉得这是理所当然，于是他们变得不懂的感恩，更不会关心别人。

随意顶撞你

从小被宠爱的孩子，大多非常霸道，稍有不顺意就会对你发脾气，大吼大叫都是小意思，有些甚至在言语上顶撞你，动手的更不在少数。这种孩子往往不知道什么是尊重，更不会对成人有敬畏感，在做选择的时候，也都把自己放在第一位，很少考虑别人的感受。

爱撒谎推卸责任

邻居带着孩子去朋友家玩，邻居孩子想要玩玩具，朋友孩子不给，于是他就先动手打了对方，随后朋友孩子也还手了。两位妈妈听到动静就赶了过来，没想到邻居孩子恶人先告状：“妈妈他不给我玩玩具，还先打我！”

犯错的时候，说谎掩饰是常见的事情，偶尔来一两次倒也没太大影响，但是如果孩子经常性撒谎就有问题了，因为这表示他们已经养成了撒谎的习惯，并且喜欢推卸责任，这样的孩子长大后也会缺乏责任感，甚至不愿意承担赡养父母责任。

当孩子出现上述情况时，妈妈们该怎么办呢？

1.拒绝过分宠溺

孩子之所以变成“白眼狼”，大多是被家长们惯出来的，所以想要孩子改变，家长们就要先拒绝溺爱。在生活中，要让孩子知道，不是所有人都需要围着他转，他所享受的一切也不是理所应该。要培养孩子的同理心，让他学会关心他人，感恩爸爸妈妈的关爱。平常可以多来一些亲子阅读，用书本来给孩子讲明道理；或者也能让孩子参与到社会活动中，让他体会到大人的不易。

2.要有敬畏感

喜欢顶撞大人的孩子，大多缺乏对大人的敬畏感，这类孩子觉得自己最大，什么事情都要做。针对这类孩子，要让他们适当受挫，这样他么你才明白，不是所有人都会接受他的坏脾气，自己的任性也需要付出代价。等到孩子在一次次受挫中获得必要的敬畏感，他们才会逐渐理解大人，未来也会更爱你。

3.培养责任感

所谓的责任感就是知道自己需要承担什么，拥有这个特质的孩子未来也会更加优秀。建议在日常生活中，多让孩子做些力所能及的家务劳动，比如倒垃圾、扫地、洗碗等等，一方面可以缓解爸爸妈妈的生活压力，另一方面也可以培养孩子的生活习惯和家庭责任感。

孩子虽可爱，可不要太惯哦~

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