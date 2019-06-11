BB的性别到底谁决定？这事真说不准

要想解释生男生女的机密，我们就必须知道孩子是从一枚小小的受精卵转变而来的。而受精卵是男性的精子通过女性的阴道子宫到输卵管，遇上了卵子结合而成的。

那么受精卵有了，孩子的性别是什么决定的呢？

首先肯定不是女性！胎儿的性别是由X、Y这两条性染色体决定的，母亲的卵子只能提供X一种，而男性的精子则可以提供X和Y，它们组合成XX就是女孩，XY就是男孩。所以女性在这一点上，完全不能起到任何干预。

所以别听某些婆婆说什么某户人家生了三个都是儿子，是人家肚子厉害，你生不出就是你身体不好……把生不出儿子的脏水全往女性身上泼，那才是无知。

那么就是男性来决定男女吗？毕竟精子提供了X或者Y的性染色体。

也不对，因为人是不能凭着自己的意志去改变或者决定，那一枚小小的精子会提供哪一种性染色体的。它们的结合完全是随机的！总结就是，孩子性别是随机事件看老天爷。

某些长辈觉得，前两胎女儿，第三胎肯定是儿子，这也是错的。就像你抛一枚硬币，正面和反面概率都是50%，这不会因为你前面抛了两次都是反面，下次正面的几率就大一些，实际上下次正反面几率依旧是各50%。第三胎到底是男是女不会受到前两胎的性别影响！

一些打着“包生男孩”的神药，也无非是在拼概率，总会有一半的人生男孩，这不是神药起的作用。所以下次再有人说，某某就是吃了什么神药，果然生了儿子，千万别信。还有某些宣传效果更是夸张，连胎儿性别都可以转换，完全是无稽之谈。胎儿的性别在受精成功的这一刻起，已成定局！

胎儿性别在何种情况下会变化？

但某些时候胎儿的性别真的“变了”，是b超结果有误惹的祸。B超判断的准确度只有85%～90%左右，一般在胎儿4个月后就可检测。而更为普遍的超声波，诊断胎儿性别时，男婴的准确度可达95%以上，女婴的可靠度则只有85%左右。另外有些医生操作手段略有不同，宝宝月份和姿势的不同都会影响准确率，因此第一次检测成男孩，第二次成了女孩的乌龙事件也时有发生。

为什么说自然界没有决定胎儿性别的方法？

以上微观的胎儿性别解释，再从宏观的进化论角度来分析。历史上女性担负的角色是生育和抚养孩子，在生存过程中比起男性是劣势。万物的进化都向着“更高更快更强”，如果能有一种方法，决定胎儿男或者女，那么女性的出生率会降低。导致的结果就是女性越来越少，男性越来越多，可事实证明目前两者的数量没有出现极端的差异。这就证明自然界没有办法改胚胎形成时的性别选择。

当然也有例外，某些爬行动物的性别由温度决定。人类胚胎则是会受到一些严重的性连锁染色体疾病影响，导致某一性别的胚胎死亡，所以某些家族显得“阴盛阳衰”或是“阳盛阴衰”。

另外，Y染色体因为其特殊的结构，导致它更容易因为外界的环境干扰而产生缺陷，这些干扰包括强微波、电离辐射、有毒物质等。因此生出女孩的几率也就大一些。但是这种情况在自然界还是较少发生的，因为这些物质往往把X和Y一起破坏掉，导致孩子夭折。

所以别再对肚子里宝宝的性别瞎担心了，适当休息健康饮食，用积极的情绪来面对新生命吧！

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