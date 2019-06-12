家有婆婆和奶奶，一切育儿真理都靠边站！

小珍怀孕后，丈夫就把婆婆接过来照顾她。大家都知道，这婆媳难相处，尤其是两者对于孕育这件事观点有许多分歧的时候。小珍一向是崇尚科学育儿，手机上关注了不少育儿专家，可婆婆张嘴就是“我以前如何如何，儿子还不是长得这么高大”。

有次孕检，医生说小珍贫血。于是她回家后就上网查询什么食物补血，然后喊婆婆去菜市场买点猪肝做汤吃。婆婆一听就连连摆手，说猪肝很脏里面有各种重金属，吃了会毒到宝宝！还说她知道贫血就是要补铁，用铁锅炒菜就行了，最近美食节目里的某品牌大铁锅就不错。

听完这些，小珍真是哭笑不得，觉得婆婆对这些事情都一知半解。

猪肝富含铁和维生素 A ，是最理想的补血食物之一。只要是检疫合格的猪肝，食用前充分清洗浸泡，所谓的毒素不会对人体产生影响。甚至给宝宝吃都没关系，只要每周不超过50g，清洗的时候流水下冲洗10分钟、浸泡半小时、切片时沥干血水即可。

铁锅补铁其实有点道理，高温下铁锅会溶出铁来，但是吸收率不到3%。婆婆那一代的人物质缺乏，铁锅溶出来铁能预防贫血。现在物质丰富，瘦肉肝脏补的铁可多得多。

无论小珍怎么解释，婆婆就是不松口。最后真的在网上买了一口大铁锅天天炒菜。小珍要吃个猪肝还得托丈夫去菜市场买，自己趁婆婆不在偷偷吃。

卸完货，小珍恢复了一段时间就去上班了，可有一天回来，竟然看到婆婆把自己嚼碎了的饭喂给宝宝吃！

吓得小珍马上把碗夺了下来，质问婆婆怎么现在就喂饭？孩子还只能喝奶，而且嚼碎了的饭带有各种细菌，不干净。

婆婆听完反而火大，和小珍吵了起来，说小珍嫌弃她不干净，自己带孩子这么辛苦，你一回家还指指点点的。当晚家里就闹了个鸡飞狗跳……

其实像小珍家里这种情况还真是不少见：长辈带孩子时，往往根据自己的经验来，不太爱听妈妈们的善意指导，还把它划入“对长辈的不尊重”。就因为这曾阻碍，真正实现科学育儿的方法真的很难。

不仅是用嘴巴嚼烂饭喂给孩子，还有婆婆会偷偷给宝宝的辅食里放盐。明明1岁前的宝不能吃盐，不会没力气，吃了以后反而会增加宝宝高血压和心血管疾病的风险，还会影响宝宝今后的饮食习惯，对他尚不成熟的肾脏造成负担。

曾有宝妈因为怎么和婆婆说“不能加盐”都不听，一不注意还发现婆婆喂宝宝饼干馒头，偷偷哭了好多次。

有人说，除了孩子爸爸这个对带娃一窍不通的“猪队友”，还有一种总是添乱添堵的“奶奶队友”。即使你转发一些科普文章，苦口婆心地说，他们也不听，一定要坚持自己的老一套育儿方法。生气了还怼你“孩子是我家的，你只负责生！”

当然，也不是所有的长辈和孩子奶奶都这么不讲理，否则世上就没有能和谐相处的婆媳了。

在这里劝宝妈一句，如果想让老人带娃，一定要考虑到生活习惯的不同。而且“请神容易送神难”，一发现婆婆和你的育儿观念不同还天天吵架，再想让她回老家，很可能会伤了老人的心，毕竟他们也出了力。

所以，你会选择让老人带娃吗？

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