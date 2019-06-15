孩子有必要上幼儿园吗？必须滴！

当孩子3岁以后，爸爸妈妈们通常会选择把孩子送到幼儿园里。但最近有妈妈询问，为什么不等到孩子六岁的时候直接送去小学呢？反正幼儿园里，孩子们也是在玩，不如在家里好了。这种想法非常不科学，我们一起来看看：

幼儿园是启蒙教育

幼儿园的教育是为了培养孩子的兴趣特长，为未来做准备，包括手工课、绘画课等，可以锻炼孩子的动手能力，为以后的学习打下坚实的基础。

爸爸妈妈有更多的空闲时间

在孩子上幼儿园之前，基本上爸爸妈妈都要花费很多的时间和精力围绕着孩子转，而当孩子上了幼儿园之后，爸爸妈妈们终于有了松口气的机会，可以有属于自己的空闲时间。不过，要提醒各位的是，孩子上幼儿园后，更要珍惜一天中和孩子在一起的时间，了解孩子在幼儿园中的情况，陪孩子玩一玩，给予足够的关心，让孩子知道，即使他去了幼儿园，爸爸妈妈对他的爱还是不变的。

锻炼孩子的沟通交流能力

在3岁以前，孩子沟通交流的对象主要是爸爸妈妈，但是到了幼儿园后，孩子就会接触到在不同成长环境下长大的孩子，和陌生的小朋友交流沟通玩耍，会极大地增加他们的社交自信。

慢慢变得独立

在家里，孩子习惯了饭来张口、衣来伸手的生活，可是到了幼儿园，就必须独立起来。所以，这个时候就可以锻炼孩子的自理能力了，比方自己穿衣服，自己吃饭，这些都可以让孩子慢慢学会独立生活。

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