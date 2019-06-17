关于母乳喂养，这3个谣言很多人都信了！

尽管打击重重，很多妈妈也一直在坚持母乳喂养，但心里却一直背负着压力。关于母乳喂养，外界的各种声音大部分都是谣言，今天小编就来帮助妈妈卸下压力，安心母乳喂养：

谣言一：奶水少没有奶是因为胸小

胸部的大小决定不了奶水量的多少。从泌乳原理上来讲，宝宝的吮吸是刺激妈妈产生泌乳素，增加奶水量的必要因素，生完宝宝之后的1-2天，奶水的分泌量确实少，但这些仅仅是处于乳汁分泌的初级阶段，如果宝宝的吮吸频率与时长增加，乳汁会越来越多，因此平胸的妈妈不用背这个锅，不需要在这方面有压力。

谣言二：奶水不够，所以宝宝才会一直要吃奶

有的宝宝每次吃奶的时间都很长，几十分钟后还在吮吸妈妈的乳头，这时候除了别人会质疑奶水不够，妈妈自己也会怀疑是不是真的奶水很少，宝宝不够吃才会一直吃，甚至有的人会想要给宝宝加奶粉。

但真相是，宝宝一直吃是因为宝宝有吮吸的需求，另外有一部分宝宝也会因为肠胀气，需要一直吮吸妈妈的乳头。

其实，很多宝宝在吮吸时前面确实是在吃奶，而后面仅仅是在做吮吸动作，根本没有真正的吃进奶水，宝宝这样做只是在满足自己的吮吸需求。如果宝宝吃奶已经吃了很长一段时间，妈妈可以轻轻抽出乳头，拍拍宝宝让他睡着。但如果抽出乳头后宝宝哭闹不止，就说明宝宝很可能存在肚子胀气这种情况，妈妈可以对宝宝飞机抱或者是用襁褓裹住宝宝，帮助宝宝缓解一下不适感。

谣言三：奶水不好，所以宝宝才总也长不胖

有很多老人看到别人家的宝宝白白胖胖都非常羡慕，自己家的孙子比别人家宝宝瘦小，就会质疑妈妈的奶水营养不够。

其实，宝宝胖并不一定就是一件好事，宝宝符合生长标准才是最健康的，而且这也说明妈妈的奶水营养是充足的。宝宝生长发育迟缓指的是孩子生长发育在生长曲线标准之下，这时候妈妈的奶水可能就要注意补充营养了，妈妈可以多吃一些营养丰富的食物，多摄入谷物蔬菜以及水果，也可以喝哺乳期妈妈专用的奶粉来补充营养。

还有一种情况是妈妈在哺乳期是发烧了，大部分妈妈都认为发烧时不能给宝宝喂奶，但是如果这时候给宝宝停奶妈妈很可能会出现回奶的现象，最终不得不给宝宝断奶。发烧时可以给宝宝喂奶，但此时要注意尽可能排空乳房，严重情况下要尽快就医。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)