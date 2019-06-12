宝宝爱发脾气？这四个好方法请拿走

宝宝之所以爱发脾气，往往是挫败感在作祟。尤其是2到5岁的宝宝，他们自我控制能力较差，再加上社会经验不足，发脾气就是他们最常表达不满的一种方式，因此宝宝发脾气也很正常。那么，当宝宝的小宇宙爆发后，家长应该怎样应对呢？

1.对“症”处理

如果孩子发脾气的原因是一些正当合理的要求没有被满足，而导致小火山爆发，家长在发现后，应该及时满足孩子。但如果孩子的要求明显非常不合理，那么家长应该温柔又坚定的拒绝孩子。被拒绝后，孩子可能脾气还会更大，这时家长需要让孩子明白的是，不合理的要求，即使是吵闹也不会被满足。最关键的是，家长不要轻易放弃自己的原则，不要向孩子妥协。

2.用心倾听

如果遇到孩子发脾气，家长不可用强硬的态度来面对，这样往往会导致孩子发更大的脾气。面对情绪不稳定的孩子，家长必须保持平静，耐心倾听孩子在发脾气时所述说的内容，让孩子了解到，家长正在关注他。

3.认同孩子的情绪

孩子也会有喜怒哀乐，孩子发脾气非常正常，发脾气对他们来说也是一种发泄。家长首先要有这种正确的认识。所以当孩子在发脾气时，家长不妨给孩子递上一个枕头，或是让孩子通过自己的兴趣爱好来宣泄情绪。家长还应及时给孩子安慰，给孩子一个爱的抱抱，记住，当家长认同了宝宝发脾气时，就不要再去埋怨宝宝，给孩子讲各种大道理，否则刚平静下来的宝宝，可能立马又会进入战斗状态。

4.查找宝宝发脾气背后的原因

宝宝发脾气一定是有原因的，也许他不是真的生气，不是真的想发脾气，只是有很多情绪他不知道该如何表达，尤其是宝宝的控制能力远远不如成年人，他们很难规范自己的行为。

因此在宝宝发脾气时，家长不要妄自猜测宝宝发脾气的原因，而是应该尽量引导宝宝，让宝宝自己讲出内心的感受，或是有哪些想要被满足的需求。总之就是尽量要和宝宝多沟通，从中找到宝宝发脾气的原因，进行有针对性有效的解决。

宝宝发脾气时，不管是合理还是不合理，都应该让宝宝明白对人随便发脾气是一种错误的做法，应该尽快向对方道歉。如果宝宝能停止发脾气家长应予以表扬，尽量帮助宝宝探索更加合适的行为来宣泄情绪，学习更多的表达方式，多给孩子爱与倾听。

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