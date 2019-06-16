如何快速怀孕？这些经验之谈或许有用

许多夫妻在经过长期努力后最终都会成功地迎接孩子的到来，并学会了很多备孕的技巧。本文将分享一些夫妻的成功经验，帮助你缩短备孕时间。

了解排卵状况

如今36岁的小刘是一名白领，她制定了一个完美的备孕计划。在32岁的时候，她在备孕的前一年停止了所有避孕措施，并利用这段时间对身体进行了全面的调整。

她说：”我吃了很多水果、坚果和蔬菜，降低我的咖啡因摄入量，检查我的排卵情况，每周做两次瑜伽，并保持身材。”但是，在备孕几个月后，肚子仍然没有任何动静。她感到很沮丧，于是向其他女人征求意见。一位母亲告诉她，”试着更仔细地观察你的身体，在月经来临之际和排卵时身体会出现特殊的迹象。”

几周后的一个下午，她感觉到自己的小腹一侧有爆裂感，她认为自己可能在排卵，因为一些女性在排卵时会有感觉。她认为这是排卵的迹象。五周后，她的预感得到了证实：怀了双胞胎！所以学会观察自己的身体是非常重要的，否则你有可能错过最佳排卵时间。

控制怀孕前的饮食

26岁的小曼在22岁生下第一个孩子后，出现了继发性不孕的症状。儿子出生两年后，她的经期仍未恢复正常，但她一直没有去看医生。她说：”我希望第二次怀孕能像第一次那样自然简单，所以我每天早上5：30开始量体温，监测宫颈粘液，记录每一个感觉和迹象。”而几个月过去了仍然没有任何怀孕的迹象，所以她决定控制自己的饮食以回到孕前体重。

这意味着要改掉一些坏习惯，比如少吃油腻的快餐，并时常留意自己的体重。然后她在手机上下载了一个在线卡路里计数器（app），能够实时记录饮食和运动指数。在五个月的减量、限制快餐、多喝牛奶、多吃水果之后，她瘦了20斤。在接下来的几周之内，她怀上了第二个孩子。

定期锻炼身体

正确饮食和经常锻炼是每个准妈妈都应做到的，但是对于那些患有影响生育的疾病的妇女来说，保持最佳体形是生育的关键。34岁的小张在20多岁时被诊断出患有多囊卵巢综合征（PCOS）。由于雄激素的水平上升，使她的月经周期不规律，并在卵巢上产生囊肿。这使她在经过两年后仍然没有怀孕成功。她表示：”我尝试过用氯米特和二甲双胍来治疗多囊卵巢综合症引起的不孕，但这两种药物都不起作用。”尽管她不喜欢运动，为了能成功受孕，她还是制定了一个运动计划–每日适量的行走。过量的腹部脂肪已经被证明与生殖激素有关。在维持了三个月的适量锻炼后，她怀孕成功了。

尝试一些特殊的姿势

37岁的小丹是一名牙医，她早在12岁时就诊断出了多囊卵巢综合症。24岁时她开始尝试怀孕，直到29岁时才放弃。

“有人说爱爱后可以保持骨盆抬高半个小时以上，这样精子就可以与卵子相遇了。”所以小丹和丈夫想出了一个完美的解决办法：他们把几个枕头绑在一起，然后把枕头放在臀部下面。不久之后，她怀上了他们的第一个女儿。

尽管一些专家对于性爱后保持特定姿势是否有效表示怀疑，但小丹坚持认为这对她来说至关重要，她的第二个孩子是在40岁之后才出生的。她表示：”除了服用处方药，我认为排卵预测工具和枕头极大地帮助我成功受孕。”

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