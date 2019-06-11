四招让熊娃乖乖吃饭，相当有效~

很多妈妈发现喂孩子吃饭真的是个技术活，各种方法用尽，宝宝就是不张嘴，这可怎么办？

正确教孩子吃饭的方法

1.让宝宝选择喜欢的食物

让宝宝吃自己喜欢的食物，并非是纵容宝宝挑食，有些食物的味道在宝宝嘴里会变成怪味，因此不必强迫宝宝吃他们不喜欢的食物。

2.将食物做出有趣的造型

宝宝都喜欢美好有趣的事物，家长可以根据这一特点，将食物尽量摆出可爱的造型，提高宝宝进食的欲望。

3.营造吃饭的良好氛围

有时候宝宝玩的正起劲的时候，叫他们过来吃饭会遭到抗拒，所以家长不要在此时强行让宝宝过来吃饭，可以采取迂回政策，打造出热闹的吃饭氛围，吸引宝宝放下手中的玩具，自愿加入吃饭的阵营中。

4.使用宝宝餐椅

在宝宝可以独坐之后，家长可以让宝宝坐在儿童餐椅里边用餐，培养宝宝良好的就餐习惯，使宝宝可以在固定的位置安的就餐。同时家长要将宝宝的小手清洗干净，让宝宝自行抓取。

孩子错误的吃饭方法

1.边玩边吃

有些家长为了让孩子多吃口饭，会特意让宝宝在吃饭时玩玩具、玩手机等，其实这样对培养宝宝良好的就餐习惯毫无益处，而且还容易使食物吸入气管，引发危险。

2.嫌脏嫌慢

宝宝吃饭时，经常会将食物弄的到处都是，有些爱干净的家长因此会禁止孩子自己抓取食物吃。还有些家长性子较急，嫌弃宝宝自己吃饭太慢，而采取自己喂的方式，其实这些方法都是错误的，久而久之，宝宝对自己吃饭就会失去兴趣。

3.唠叨不休

宝妈要控制自己不要在宝宝吃饭时喋喋不休，做到不打扰、不干扰宝宝的饮食速度和喜好，让宝宝自由选择自己喜欢的食物。

4.让孩子先吃饭

同大人一同用餐，在餐桌上宝宝可以模仿大人进食的动作，因此最好不要让孩子先吃饭或者单独用餐，这样反而不利于培养宝宝自己吃饭的习惯。

培养宝宝自己吃饭，或者是良好的就餐习惯，不是一朝一夕的事，家长要有耐心和恒心，宝宝都很聪明，多用几种方法，多试几次之后，宝宝可能就会给家长惊喜，自己就可以安稳吃饭啦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)