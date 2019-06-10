两岁是第一个叛逆期，聪明妈妈这么应对

孩子在成长的过程中，往往会经历几个叛逆期。他们的第一个叛逆期，大概在两岁左右。这个时候的宝宝会说话，会走路，也有自己的意识。但处于叛逆期的他们，经常喜欢对家长说”不”。面对这样的孩子，家长该怎么办呢？看看聪明妈妈的做法：

1.给孩子出选择题

当孩子处于叛逆期时，父母不应该强迫孩子做事情，但也不能对孩子百依百顺，正确的做法是让孩子做选择题。比如做饭前，给出几个菜式，让孩子选择；去游玩时，也给出目的地，让孩子选择。如果孩子给出范围之外的答案，那么父母该明确告诉孩子，不能选择的原因。这样的做法既尊重了孩子，也引导了孩子。

2.民主要适当

有些人认为“棍棒出孝子”，而有些人认为“尊重育好儿”。其实，在育儿的道路上没有绝对的对与错，不过家长在对待孩子第一个叛逆期时，太过民主则不是明智的选择。如果父母总是和2岁的宝宝商量事情，那么他们的答案可能会让你无法接受，所以这种民主家长要把握好度。

3.要给孩子充足的准备时间

家长和宝宝交流时，要选择恰当的方式和口吻。不要生硬地说“立马放下手中的玩具，赶紧来吃饭”，而应该给孩子一定的时间，比如家长可以说”宝宝，过5分钟要吃饭了，可以收拾收拾玩具了。”毕竟，孩子们的执行力不够，所以要给他们一个时间缓冲。

4.不要总是命令孩子

如果在与宝宝的交流过程中，家长总是用粗暴式的命令方式，那么孩子要么就会成为粗暴的牺牲品，变得胆小怕事；要么他们就会“以暴制暴”，变得更加叛逆。

5.其他人员也要参与到孩子的成长过程中

孩子的成长需要父母的参与，不要把育儿当成妈妈一个人的事。不同的角色可以让孩子明白不同的道理，在与多人的接触过程中，孩子们也才能更快成长。

叛逆也是孩子成长的一个过程，所以家长要耐心应对，采取多种方式帮助孩子度过叛逆期。

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