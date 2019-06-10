产后毫无“性”致，哪里出了错？

有很多女性生完宝宝后就变得性趣全无，这让不少新手爸爸郁闷不已。这到底是哪里出了错呢？

产后性趣降低的原因

精力不足

精力不足是导致大部分新手妈妈性趣大减的原因，宝宝无时无刻都需要妈妈的照顾，喂奶、哄睡、换尿布，还要陪着玩耍，每天都让妈妈忙得焦头烂额。加之新生宝宝晚上还会有好几次夜奶要吃，会使妈妈们严重睡眠不足，从而导致精神不佳、精力不足。因此，哪里还有多余的精力考虑爱爱呢？

余痛未消

生孩子是最顶级的疼痛，在经过了刻骨铭心的疼痛以后，免不了会产生恐惧的心理，比如害怕性生活或者害怕再次怀孕分娩。加之妈妈分娩后，卵巢功能还未完全恢复，雌激素分娩量减少，因此会导致对性生活毫无兴趣。

重拾性趣的方法

1.做足前戏

女性在分娩后，会出现阴道松弛、干涩的情况，因此进行夫妻生活时，会难以提起欲望，这也是导致性趣减少的原因之一。此时就需要丈夫的帮助了，丈夫可以在性生活前做足前戏，如多多亲吻、爱抚等，慢慢激起妻子体内的欲望，从而重拾性趣。

2.多沟通

宝宝出生后，由二人世界变成了三口之家，巨大的变化加上每天都要照顾宝宝，因此很多新妈妈都会忽略了丈夫的存在和感受，还有部分新妈妈在产后会出现抑郁、烦躁的心理问题。此时沟通就显得尤为重要，夫妻之间要勤沟通、多交流，特别是丈夫，此时一定要多理解和陪伴妻子。

3.让家人帮忙带娃

照顾宝宝确实是一件非常累的事情，因此如果有家人的帮忙，妈妈们可以将宝宝适当的交给家里人帮助照顾，如丈夫、婆婆等。除了喂奶之外，如换尿布、哄睡等工作都可以交给家里人，自己抓紧时间多休息，身体调养好了，性趣自然而然就会重新恢复的。

让新手妈妈重新拾回性趣不是一朝一夕的事情，首先要好好休息，调养好身体，其次需要丈夫的呵护、理解与陪伴，只要新手爸爸愿意帮妻子多分担，相信妈妈们在产后都能尽快恢复到从前。

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