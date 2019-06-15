三步走，做健康有活力的新爸妈！

照顾新生婴儿需要大量的时间和精力。为了身体健康，你需要每天从五个主要食物组吃各种各样的食物：蔬菜、水果、谷物、蛋白质、低脂奶制品。此外多喝水也很重要–每天8杯水是推荐量。

健康饮食

这里有一些快速、简单和健康的饮食选择：买预洗的沙拉混合物或几袋预拌蔬菜。当你没有时间准备新鲜蔬菜时，就使用冷冻蔬菜，并把家里水果篮装满。白天吃酸奶、见过等健康零食，你也可以把这些装进容器里去郊游。

体育活动

即使你可能感到疲倦，并想把握每一个机会来休息，但是运动实际上可以增加你的能量水平，让你感觉更好。运动才是最重要的–每天大约30分钟。可能很难找到时间来适应，但是你可以试着让它成为日常活动的一部分。比如，晚饭后带着婴儿车推到商店去买些东西，这会让你走出家门，保持活力。你不需要去健身房锻炼，学习一些你可以在家做或散步或在家跑步的运动。这样你就不用担心去健身房的时间了。在宝宝出生后，给你的身体时间来恢复是很重要的，健康的食物和温和的运动是明智的选择。

避免吸烟

吸烟会增加婴儿在婴儿期意外死亡的风险，包括婴儿猝死综合症（SIDS）和致命的睡眠事故。对你和宝宝来说，生活在无烟的环境中是最好的。咖啡因会影响睡眠质量，所以白天尽量不要在傍晚喝咖啡。

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