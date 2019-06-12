如果BB对鸡蛋过敏，种疫苗也要小心！

鸡蛋是蛋白质的重要来源，是可宝宝咀嚼的质地较软食物，而且通常很容易准备。但同时，它们也是儿童中最主要的食物过敏原之一。根据目前的喂养指南，一旦宝宝准备好开始吃固体食物（通常在4个月到6个月之间），就没有理由不吃鸡蛋。

鸡蛋与过敏原

事实上，一些证据表明，推迟引入可能导致过敏的食物–鸡蛋、牛奶、花生酱、树坚果或鱼–实际上可能会增加儿童后期发生过敏的可能性。有很多坊间传闻建议父母等到孩子两岁时再给孩子食用鸡蛋。然而新的研究没有发现这一建议的医学证据。一旦宝宝准备好吃固体食物，就可以引入各种各样的食物，这样将有助于预防食物过敏。

孩子什么时候可以吃鸡蛋

如果宝宝准备好开始吃固体食物，就可以吃鸡蛋了。宝宝准备好接受固体食物的迹象包括能够坐在高椅子上抬起头来。当他看到食物来了，他可能会张开嘴，能够把食物从勺子里拿出来放到嘴巴里，然后把它吞下去。美国儿科学会建议每次只给宝宝介绍一种新的食物，并在给宝宝介绍另一种食物前等待两到三天。在此期间，注意对新引进的食物过敏反应。许多父母一开始先给宝宝吃谷类食品，然后引入水果和蔬菜，然后再引入蛋白质。鸡蛋可以作为婴儿饮食的健康补充，它们含有高质量的蛋白质、铁和胆碱。注意，一定要完全煮好鸡蛋，以防止沙门氏菌和其他食物传播疾病。有妈妈建议将鸡蛋煮沸，然后捣碎，再加一点母乳或婴儿配方奶粉，也可以试试。

鸡蛋过敏的症状

当你第一次引入鸡蛋时，一定要注意以下过敏反应的迹象，这些过敏反应会在食用（甚至触摸）鸡蛋后的短时间内发生：

1.皮肤反应，如肿胀、皮疹、荨麻疹或湿疹；

2.喘息或呼吸困难；

3.流鼻涕和打喷嚏；

4.红眼或沙眼；

5.胃痛、恶心、呕吐或腹泻。

某些疫苗也会引起过敏

有些疫苗含有蛋白，也会引起过敏反应。一个例子是MMR疫苗，大约12到15个月时候种。流感疫苗就是另一个例子。如果有过敏症家族史，一定要和儿科医生谈谈，如果孩子接种了含蛋白的疫苗，在注射后要注意是否有过敏反应。

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