小北鼻也需要鞋，选这种最合适！

如果你花时间观察过婴儿小脚的话，可能会注意到婴儿的脚和成人的脚比例不一样。宝宝的脚几乎是正方形的，有一个宽的宽度和一个高脚背，所以就需要宽的婴儿鞋。孩子长大后，脚会变长，开始用脚站立和走路，但是婴儿的脚是用来爬行和踢的。

婴儿需要宽一点的鞋子

在孩子开始走路之前，脚长和宽几乎一样，这是完全正常的。事实上，85%的宝宝的脚在穿鞋的时候会被划分为宽脚或超宽脚。问题是许多鞋业公司没有考虑到这个问题。如果你注意到你的婴儿鞋不合适，马上买一双宽的婴儿鞋！

婴儿鞋的正确尺码

孩子的脚每一两个月就会长长，所以不要在鞋子上花太多钱！但要确保它们足够长，与脚后跟足够贴合，这样就不会打滑或起水泡，并且脚趾位置足够深和宽，这样孩子的脚趾就可以自由地摆动。一旦孩子开始学步，更要确保鞋子里有足够的空间，要知道不合适的鞋子会影响孩子的平衡和走路。

宝宝在会走路前也需要鞋

即使婴儿还没有开始走路，他们也需要鞋子，主要是为了保护娇小的脚和脚趾免受日常生活的危险。即使是爬行也会对没有保护的脚造成危险，因为婴儿可能会接触到家具、粗糙的地板或地毯上的东西，从而造成伤害。为婴儿选择软底宽的婴儿鞋，或为爬行的婴儿选择步行鞋。一旦孩子能自己站起来，就要一双底部坚硬的鞋，也叫学步鞋。

其他注意事项

如果你刚开始给婴儿穿衣服，你会发现给婴儿穿系带的鞋子是一件费时费力的事情。如果鞋子是皮质的，而且有很多结构，你会发现自己试图轻轻地把宝宝的脚塞进鞋里–这几乎是不可能的任务。婴儿也帮不上什么忙，他们弯曲脚趾，摆动双腿，然后感到无聊，开始哭泣。

如果你发现孩子穿鞋时脚趾向上翘，就试着让他站着，而不是躺着，因为站立能使脚趾伸直。你可能需要帮助，因为你必须用一只手抱着你的孩子，用另一只手穿上鞋子。你可以选择开口大的婴儿鞋，尼龙扣搭配柔软的面料。

当你的宝宝开始走路时，一定要换一双适合学步的鞋子，这样可以给他提供更多的脚踝支撑和更结实的地面。

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