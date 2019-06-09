小孩子也有压力，五步走帮ta解压~

与成年人相比，孩子们认为自己无能为力，任凭时间安排、父母和学校摆布。孩子们其实也有很多压力，学业的压力，同龄人竞争的压力等等，那么我们如何帮助孩子减压呢？看看以下的方法：

1.放慢速度

压力会侵蚀我们的耐心、健康，压力会使我们变得急躁，并影响情绪控制，所以我们更容易变得恼火或生气，压力还会破坏免疫系统和能量水平。如果你想让孩子表现得更好，那就从放慢速度开始，不要太匆忙。孩子会倾向于你的中心存在，并想跟随你的领导。

2.不要冲动，过度安排孩子

所有的孩子都需要休息时间，创造性的时间，做梦的时间，什么都不做，甚至感到无聊的时间。他们需要安静地用自己的安静的声音说话，他们需要学会安排自己的时间，而不必总是看我们或对着电子屏幕。孩子们需要明白，生活并不是充满父母安排的活动，而是有更广阔和神秘的东西需要自己去探索。

3.教授减压的技能

告诉孩子，我们都需要一套健康的方法来减轻压力。例如，体力活动是减少体内循环应激激素的最好方法之一。养成让孩子做家务的习惯，大自然也是消除压力的良药，所以可以带孩子去户外玩玩。

4.交流倾听

像成年人一样，孩子们需要一个机会来交谈，以减轻一天中的忧虑和紧张。他们还需要大量的笑声，这有助于他们治愈日常生活中的正常焦虑。如果你发现自己太沉迷于让孩子按常规生活，而没有时间去倾听，孩子也很少大笑，那么就在家庭生活中建立一些小的联系仪式，比如每天早上的依偎、洗澡前的玩耍和笑声，以及每个人在晚餐时分享他们最喜欢和最糟糕的一刻。

5.鼓励创造

鼓励孩子成为创造性的代理人，最终会比被动地消费他人创造的文化给他们更多的生活乐趣。

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