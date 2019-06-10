3岁宝宝晚上咳嗽，可能与睡姿不当有关！

宝宝咳嗽，爸爸妈妈很担心。最近，有妈妈在后台求助，说自家3岁宝宝晚上总咳嗽，睡都睡不好，那么，3岁宝宝晚上咳嗽是怎么回事？我们一起来看下：

1.室内空气不流通

有的父母为防止宝宝睡觉受凉，会把卧室门窗关上。其实这样做会使得空气不流通，空气质量下滑。另外，晚上开空调后，空气湿度降低，空气也会变得干燥起来，引发宝宝咳嗽。

对策：

第一，打开加湿器和空气净化器以改善空气质量，同时加强室内空气流通，适当减少空调使用次数。

第二，保持室内空气清新无异味，驱蚊水和香水要慎用。

第三，注意室内环境卫生，经常给宝宝更换床单被罩，不要在床上放太多的毛绒玩具。

2.睡姿不正确

宝宝睡姿不正确也会导致咳嗽变得更加严重。宝宝平躺或者使用低枕头睡觉时，会造成肺部或支气管呼吸困难，导致呼吸道黏液更快聚集，从而让咳嗽变得更加厉害，甚至出现流泪、气喘等表现。

对策：

第一，改变宝宝睡姿，在孩子咳嗽的间隙，帮他调整成侧卧，并轻轻拍打宝宝背部，帮助其咳出痰液。

第二，适当抬高宝宝头部，让他呼吸更顺畅，或者垫高宝宝背部，让呼吸道黏液能顺着往下流，以缓解喉部缓解不适。

第三，给宝宝喝温水和蜂蜜水，以此来湿润喉咙。如果宝宝喉咙有痰，晚餐要适量，以避免发生积食，对消化不利。

3.宝宝体质差

这里说的体质差，是指宝宝抵抗力较低。与同龄宝宝相比，体质差的宝宝更容易患病。宝宝体质越差，咳嗽就更难康复，其实这是因为宝宝体质虚寒，很容易发展成过敏性咳嗽。

对策：

第一，让宝宝保持饮食规律性，做到营养均衡、荤素搭配、少吃多餐。不要让宝宝养成挑食偏食的坏习惯，另外，让他少吃煎烤、油炸的食物。

第二，适当让宝宝参与体育锻炼，既能提高抵抗力，还能改善睡眠质量。

第三，保证宝宝的睡眠时间。宝宝睡得好不仅长得好，还能提高身体免疫力。

最后，提醒大家，如果3岁宝宝晚上咳嗽得厉害，请及时就诊，在医生的指导下服药治疗。

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