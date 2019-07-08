少年2年不长个，在宝妈督促下1年就长了8厘米！

孩子长个，那绝壁是家长们最最关注的一大话题了。而说起长个，那必须得提到多运动。但你知道怎么样运动才能帮助孩子更高吗？姿势一定要正确哦~

浙江一少年在没有药物治疗情况下，仅凭多运动1年就长了8cm。是不是很棒？!让我们快来看看他的运动处方吧。

2年不长个，一查骨龄提前

现在，14岁小汪(化名)身高1.73m，在班级同龄中算中等。而2年前，刚上初一的他仅有1.58m，而且已经2年没长个了。

据小汪妈妈介绍，小汪小学3、4年级时身高增长一直挺好，每年学校体检都长高5cm左右，但5年级时就几乎没怎么长个了。当时她问了身边的家长们，大家都觉得男孩子晚长，她也就没太在意。

但儿子上了初中，班上的同学都蹭蹭蹭长个，他却一直不长个。这下小汪妈妈着急了，赶紧带儿子去医院检查。这一查，医生发现12岁的小汪骨龄提前，已经14岁了。

医生当时表示，原本根据遗传小汪身高应有1.72m，但他就医晚了，骨骺已经开始闭合，生长潜力不大，预测成年身高只有1.67m。

幸而，医生在给小汪做了运动后的生长激素分泌情况测试后发现，结果还不错，建议小汪妈妈督促儿子多做运动试试，来促进生长激素分泌。于是，小汪妈妈便根据医生建议，给儿子量身定做了一张运动处方：

投篮、跳绳、摸高三管齐下

每天儿子一放学，小汪就在妈妈陪伴下去篮球场打篮球，主要是他一个人练三步上篮或者投篮，一般每次坚持大概30—40分钟。如果天气不好，小汪就在家练习摸高或者跳绳。据说，他最开始只能做2000次，慢慢地固定在3000次。周末，小汪妈妈还给儿子报了篮球班，暑假也会去游泳。

Tip：勿入运动误区

运动不用要求孩子一次达到多大的运动量，而是重在坚持。比如跳绳，建议让孩子保持120-130次/分的心率运动20分钟以上。大家利用有心率功能的运动手环进行监控，这样能更好地激发自身生长激素分泌。

注意饮食，增加优质蛋白摄入

小汪妈妈听从医生建议，严格控制儿子饮食，精心给孩子准备每日三餐：早上固定吃一个水煮蛋，配上牛奶、牛肉饼；中午在学校吃，尽量只吃蔬菜不吃肉，晚上吃蔬菜和鱼肉。

就这样，小汪坚持了1年。虽然过程很艰辛，但成果喜人，他长高了8cm。如今，小汪身高1.73m，比预测身高高出6cm。

医生提醒：想长个，早睡很重要

此外，医生提醒大家，要想孩子长高，早睡眠也很重要。想必很多人都知道，晚9点到凌晨1点是生长激素分泌的高峰期。这里有一个前提，那就是确保孩子处于深度睡眠。如果孩子8、9岁以下，那么建议最好晚上9点前能上床睡觉。如果孩子课业重，做不到早睡，那要确保睡眠规律，最好每天都在固定的时间点睡觉，一般建议在10点前入睡，并保持充足的睡眠时间。

对了，这里多说一句，睡前不要剧烈运动，以免导致孩子太兴奋睡不着。至于运动的时间，大家可以安排在每天早上，或晚饭前。

最后提醒大家，在男孩10岁、女孩8岁时最好做一次骨龄测量，一旦发现问题可以及早干预。

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