小贝晒出最新全家福，一家六口太有爱啦~

据英国《每日邮报》报道，近日，英国著名球星贝克汉姆在社交媒体上分享了一张全家福。照片里，贝克汉姆一如既往地帅气，和老婆幸福地搂着孩子们。

迈阿密全家游，幸福感满满

据了解，贝克汉姆夫妇带着孩子们去迈阿密旅行了一周，随后，他们用各自的账号晒出了这张全家福。

照片中，贝克汉姆身穿蓝色衬衫，站在长子和次子中间，笑得很灿烂。而维多利亚穿着奶油色的上衣和长裤，脚踩高跟鞋，握着儿子的手，冲着镜头露出微笑。站在最前面的就是“小七”啦，她头戴蝴蝶结发夹，身穿条纹连衣裙，超萌哒~三哥科鲁兹则站在小七身后，两只手搭在她的肩上。

全家其乐融融，网友纷纷点赞

贝克汉姆写道：“感谢迈阿密，这一星期真的很美好~我们全家在这里留下了特别的回忆，很激动！” 在此之前，贝克汉姆在迈阿密成立了一家国际俱乐部，此次配文也在宣传了自己的球队。

而妻子维多利亚在发布同一张全家福时，配文写道：“我们爱迈阿密”。

前辣妹组合（Spice Girls）之一的梅尔（Mel C）发表评论称：“多么可爱的一家人啊！”网友们也纷纷点赞：“这家人太有爱啦”。

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