夏日必备的空调使用小技巧，宝宝怎么吹都不生病！

如今已是7月了，最近的温度不停往上飙，很多地方都已经突破30℃，此时就不得不感谢某位发明了空调的大佬。

不过在享受空调凉爽的同时，大家也在担心健康问题，尤其是有孩子的家庭，对“开空调”更是非常忌惮，甚至有因为禁止吹空调而导致宝宝中暑的事情。那么要不要开空调呢？

开！当然要开！过高的温度不仅仅是难受，还会让宝宝食欲下降、睡不着觉，有些抵抗力差的宝宝还会热出痱子，十分让人心疼。至于“空调病”的威胁，只要掌握好这些小技巧，就都不是事儿了~

1.注意空调温度

有些贪凉的家庭，会把空调温度调的特别低，恨不得追上银行的温度。但事实上温度太低，不仅电费吃不消，宝宝也受不了。一般来说，有宝宝的家庭，温度应该控制在26-28℃左右，这个温度宝宝会比较舒适，也不容易生病。另外如果宝宝经常外出，那么注意确保室内外温差不超过5℃，避免骤冷骤热对他们的伤害。

2.不要对着吹

安装空调的时候，注意调整位置，避免出口风直接对着床；平常使用的时候，也不要直接对着宝宝吹。如果还是担心，那么可以打开房门并开启其他房间的空调，比如宝宝在客厅玩，就给他开房间的空调，反之则开客厅的空调。

3.注意盖被子

宝宝睡觉的时候，一定要盖条薄被，以免他受凉感冒，注意盖的时候最好能一直盖到脚部。如果是睡觉不老实的宝宝，那么可以买宝宝空调睡衣，宝宝怎么动都没法蹬被子，妈妈们也不用频繁起夜给他们盖被子了。

4.白天穿袜子

如果是喜欢活动的宝宝，那么记得给宝宝穿上袜子，这样即便是在空调房里活动，也不用担心寒气从脚底入侵体内，给他们带来伤害。另外还建议大家在装修的时候，尽量选择地板而不是瓷砖，空调房里的瓷砖实在是太凉了。

5.提前关空调

夏季户外温度很高，所以宝宝出门前，要提前关闭空调，等到室内外温差不大的时候再出门。另外当宝宝回家的时候，身上肯定会有不少汗，记得一定先给宝宝擦干（有条件可以冲把澡）并换上干爽的衣服后，再进入空调房间。

除了回家，去商场、超市等地也要注意，因为这些区域的冷气往往开的非常足，带孩子出入的时候，要先去阴凉的地方，把孩子身上的汗擦干。

6.多开窗通风

这一点很重要，因为在开空调的时候，必然会关闭门窗，如果长期没有空气流通，那么室内空气含氧量将会降低，同时细菌浓度也会高于平均标准。所以无论是什么季节，每天都要开窗通风20分钟，千万不要为了那点电费而让孩子患病。

7.勤清洗空调

空气在制冷的时候，会产生不少冷凝水，所以空调内部会比较湿润，再加上过滤网上大量的脏东西，这给细菌提供了非常好的生存环境。所以一定要经常给空调做大扫除，除了至少每3个月清洗滤网外，还要使用专门的空调清洁剂清洗，每年还要请专业的人士清洗一次。

8.使用电风扇

强烈推荐在空调房里放个电风扇，因为流通的空气会给人带来更加凉爽的感觉。妈妈们可以把空调打高1-2℃并且使用电风扇，这样不仅更凉快，电费也省下不少，对宝宝的健康也更加有利。需要提醒的是，电风扇也不能直接对着宝宝吹，只需要让房间里的空气循环流通起来即可。

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