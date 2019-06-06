端午带娃出游速速安排，错过这个假期要等三个月！

过了儿童节，又到端午节。放假真是让人高兴的事儿，小朋友们想必更是乐开了花！大家可以趁此机会好好放松下，除了在家吃粽子挂艾草，也可以带着娃出门感受下节日的气息。大好的初夏时光，在家宅过去未免有些可惜，不妨带娃出门浪一圈。

下面这些地方，应时应景，带娃去是相当不错的选择。

▲汨罗江

汨罗江属于湖南省岳阳市，端午节去到这里，最是应时应景啦！

每年在汨罗江这里都会举行盛大的端午节仪式，活动一般从五月初一开始到十五止。除了吃粽子、插艾草、喝雄黄酒、赛龙舟外，还有很多别具一格的神秘仪式，比如雕龙头、偷神木、唱赞词、龙舟下水、龙头上红、朝庙、祭龙等等。带娃去到这里，可以感受到浓郁的节日氛围，还能带领他学习很多历史知识，是一个不错的端午出行选择哦~

▲呈坎古村

还记得《爸爸去哪儿》最后一站的旅行地点在哪里吗?没错，就是呈坎古村。它坐落于安徽黄山风景区的南麓，有江南第一村的称号。从三国时期距今，有一千八百多年的历史，依山傍水，是个风景如画的好地方。走在村中，只见白墙青瓦、拱形桥洞，一座座徽派建筑如古人的水墨画一般美丽，宁静优雅却带有厚重的历史韵味。想体验别样的世外桃源，就带着孩子来这里吧。

▲普者黑

普者黑位于云南省苗族自治州境内，是国家5A级旅游景区。来到这里，可以感受到儿时记忆中的田园风光。蓝天白云、山野田园、乡村小道，袅袅炊烟。还可以走进湿地公园看不同的岩溶和植被、登上青龙山俯瞰普者黑全貌。适逢初夏，还有万亩荷田等你一饱眼福。

孩子们可以在田野里捉鱼摸虾，在游船上垂钓，还可以坐着马车游览两边的风景，也能一起三五成群的点篝火嬉戏。在大自然中释放他们自在的天性，怎么看都是适合带孩子来玩儿的好地方呢~

▲花鸟岛

嵊泗列岛风景区一直是小花妈想去的地方。它位于杭州湾以东、长江口东南，由钱塘江与长江入海口汇合处的大大小小404个岛屿构成，是中国唯一的国家级列岛风景区。现在网上非常火的网红海岛花鸟岛就在这里啦！枸杞岛、东极岛、泗礁本岛，大家也可以逛逛。

花鸟岛顾名思义花开遍地，飞鸟成群。带着孩子骑着自行车或者漫步在海边，吹着海风，定是惬意无比。除此之外，还有干净的海滩供小朋友嬉戏，捡捡贝壳、堆堆城堡、踩踩海水，一定会让孩子们玩的非常尽兴。家长们还可以带着孩子出海垂钓，品尝自己亲自钓上来的美食，简直乐趣无穷!

带娃出门必须要思虑周全，下面这些好物可是能省爸妈不少心呢!

▲宽松舒适的衣物

外出旅行，最重要的是要准备合适的衣物和鞋子，特别是小朋友们。宽松舒适的衣服能让他们尽情玩耍。

▲简易折叠推车

有个爱让爸爸妈妈抱的孩子，真是让人痛并快乐着啊!出门在外，徒手抱娃简直是噩梦。让孩子旅行舒适又能解放爸妈双手的利器非折叠推车莫属了。简单折叠，携带很方便，旅行在外，操作也不繁琐，这真的是算是带娃旅行必备利器之NO.1。

▲折叠餐具

孩子的抵抗力不如成年人，给他们准备好专用的餐具能避免细菌感染。折叠式餐具，既方便携带，还便于清洗，带娃旅行，一定不能少了它!

▲儿童隔音耳罩

如果自家宝宝睡不好，或者需要舟车劳顿，给他们准备一副隔音耳罩会好很多呢。睡眠好了，玩的也更有精神。

▲一次性用品

外出旅行，最忌讳瓶瓶罐罐这这那那一大堆了，不如买一些一次性用品，随用随扔，也不占地方。比如宝宝的一次性围嘴、一次性奶粉袋、一次性餐垫，还有一次性被套、枕套、马桶坐垫等等。

▲折叠烧水壶

孩子每天运动量很大，需要喝很多的水，酒店的烧水壶卫生状况堪忧，不如自己带个折叠烧水壶，方便携带，还卫生安全。

▲防晒物品

端午节全国大部分地区都开始热起来了，为了防止孩子在外被紫外线晒伤，需要准备儿童专用的防晒霜，除此之外，帽子、防晒服、伞这些都要备上哦~

▲小药箱

在外面水土不服容易造成身体不适，除了要带一些孩子日常使用的小药品外，还需要带一些创可贴、碘伏、消化系统常用药等等，以备不时之需。

带娃旅行，多少有些劳累，但也不可掉以轻心。孩子们好奇心重，在外面一个不留神就会跑离自己的视线。家长们一定要看管好自己的孩子，谨防交通事故和走失的情况。

过完端午小长假，下一次长假还在3个月之后呢~所以，赶紧抓住机会，好好玩一下吧。

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