小家伙脾气暴躁咋办？教你一次性搞定

有的孩子脾气暴躁，喜欢大哭大叫，乱摔东西，这可怎么办？其实，家长应该了解孩子脾气暴躁的原因，之后才可以轻松应对。

孩子为什么脾气暴躁？

父母教育方式的问题

如今溺爱孩子的家长很多，家长经常无条件满足孩子的无理要求。一旦有时候得不到满足，孩子就会暴躁。

父母言行影响孩子

父母们的言行自然会影响孩子，如果父母是暴躁型，那么孩子在那种环境下很容易滋养暴躁的性格。

胆汁质气质

如果孩子经常喜欢发脾气，那么孩子可能是胆汁质气质，也就是说，他们的神经系统兴奋性强，精力好。这个类型的孩子，在后天环境中会是两个“极端”，要么是积极向上、乐观的，要么是脾气暴躁易怒的。

如何应对脾气暴躁的孩子？

1.冷静对待

孩子有时候脾气暴躁是希望引起父母的注意，让父母做出反应。所以这个时候，父母要冷静处理，不要“中计”。否则，父母们如果采取哄的方式，孩子则会将坏脾气进行到底。

2.训导孩子，而不是惩罚

当孩子脾气暴躁时，父母首先要做的是去了解背后的原因，而不是惩罚。了解原因后，可以进行训导。比如孩子怕黑发脾气，孩子因为失败发脾气……这个时候就该陪伴孩子，宽慰孩子。

3.转移注意力

如果孩子因为某件事而脾气暴躁，那么这个时候最好的办法就是转移他们的注意力。

4.提高孩子的情商

情商高的孩子懂得如何与人沟通。如果孩子情商高，那么他们会告知父母他发脾气的原因，而且还会认真和父母交流。

5.让孩子做事有灵活性

孩子的玩具、食物、衣服都可以提供多种选择，在多种选择面前，孩子可以进行选择。一旦其中一个让他们不满意时，还有其他的东西可以让他们喜欢。孩子如果从小做事就有灵活性，那么面对困难挫折，他们也能从容应对，不会轻易发脾气。

总之，孩子暴躁时，不要以暴制暴，要平和对待，找出原因，解决问题。

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