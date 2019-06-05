准妈妈美甲后被感染，手指长异物差点要截肢！

据英国《每日邮报》报道，英国一名20岁准妈妈做美甲后长出了肉芽肿，导致其产后既难以照顾宝宝，又不能喂母乳。医生表示，孕妇做美甲时发生了感染，有可能需要截肢。

孕妇做美甲时受伤，手指长出肉芽肿

据了解，这名准妈妈名叫布丽塔妮·古亚特，年20岁，居住在英国威尔特郡的斯温顿。今年3月15日，怀有身孕的布丽塔妮和姐姐来到一家美甲沙龙做指甲。在店员的推荐下，她做了时髦的丙烯酸指甲美容。

布丽塔妮表示，当时自己的双手被美甲设备固定住，随后美甲师开始用电锉给指甲做造型。在美甲的过程中，有感到燃烧感和刺痛感。突然，她感到右手无名指有剧烈疼痛，原来是锉刀刺破了指尖流血了。随后，美甲师用棉花将血迹擦去继续做美甲。

没想到，几天后，布丽塔妮手指上的伤口长出了血泡，并且越长越大。除此之外，还有难闻的脓液流出，发红脱皮后又慢慢发黑变干。布丽塔妮对此感到十分紧张，担心“它可能是任何东西，甚至是癌症”。她将手指放在盐水中浸泡，之后用膏药将手指包裹起来，以避免其他地方被感染。

无法母乳喂养，做手术切除肉芽肿

一个月后，布丽塔妮生下了女儿。因为害怕传染给孩子，她专门去找医生看看。医生告诉她，她长的是肉芽肿，是细菌感染造成的。医生给布丽塔妮开了类固醇乳膏，同时让她立即停止给女儿喂母乳。听到这一消息，布丽塔妮表示“自己感到很难过。我很爱女儿，很喜欢母乳喂养。”

今年5月，布丽塔妮做了X光和血液检查，以了解肉芽肿有没有和骨头发生粘连。随后，医生通知她需要做切除手术，有可能会将一部分手指截肢。5月29日，手术顺利进行，医生成功切除了肉芽肿，并保全了布丽塔妮的手指。

布丽塔妮随后在脸书上分享了自己的经历，提醒大家在做美甲时一定要注意安全和卫生。她这样写道：“大家看到这些照片，可能会感到害怕，但请一定要注意查看美甲工具的消毒情况，不要重蹈我的覆辙。”

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