“吃”好这三样，孩子才能有出息

细节可以看出孩子是否有教养，家长想要孩子变得有出息，就要改变教育方式，多给孩子“吃”这些：

1.吃亏

常言道“吃亏是福”，但很多家长并不理解，认为孩子吃亏是一种懦弱。其实这种想法是要不得的，要知道这里的吃亏指的是在特定情况下，能够懂得放弃眼前的利益，换取别人的尊重。

2.吃苦

有的父母舍不得让孩子吃苦，处处护着孩子，保护得很是周全。这样只会让孩子变得脆弱，对未来的生活充满恐惧，甚至产生抵抗情绪，难以承受太大的压力。家长在平时还是要多让孩子吃苦，这样对孩子的未来有利。

3.吃饭

别小看吃饭，吃饭显示了一个人的餐桌礼仪，从细节中反馈了其教养：

（1）让孩子怀着感恩的心去吃饭

吃每顿饭，家长都要让孩子怀着一颗感恩的心，去感恩做饭的人与食物。这种感恩可以当做是家庭文化，不断传承。

（2）不要让孩子在盘子里面翻来翻去

在吃饭时，教育孩子不要用筷子或是勺子翻来翻去，或是直接将自己喜欢的菜全部夹走，这样是一种失礼的行为，会让别人觉得很自私。

（3）让长辈先入座

敬老是传统美德，家长要以身作则，在吃饭时让老人先入座，让长辈先动筷子。孩子接东西时要使用双手，这样才是对长辈的尊重。

（4）饭后清理餐桌

快要过节了，亲朋好友聚餐的机会多了，家长应该多让孩子饭后帮忙收拾，清洗碗筷。

（5）吃饭时不要做别的事

在吃饭的时候不要做别的事情，家长也要以身作则，不要玩手机，要知道吃饭这段时间是加强亲子之间关系的宝贵时间，家长要珍惜。

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