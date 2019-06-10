小心母婴店的营销套路，专坑新手爸妈~

有了孩子之后，就经常需要逛一逛母婴店，然而不知从什么时候开始，母婴店的营销方案也是一套一套的，不少妈妈们为此也上了不小的当。今天我就给妈妈们盘点一波，母婴店那些让人防不胜防的营销套路。

你家娃太瘦，怕是营养不够

只要你敢抱着孩子去母婴店，他们就会秒变老中医：孩子头发这么稀肯定缺钙了、怎么这么瘦一定是营养不够……于是在医院检查什么问题都没有的孩子，在这却变得缺钙、缺铁、缺锌、缺维生素，然后你就糊里糊涂的买了一大堆东西。

但事实上，现在孩子吃的都很好，营养也比较全面，真正需要补的营养就也只有维生素D以及少量铁剂（如果吃加铁米粉，也不需要额外补充）。而如果是吃奶的宝宝，那么更不需要额外添加营养了，无论是母乳还是配方奶粉，营养都全面到让你挑不出毛病。

可能也有家长表示，做微量元素检测，确实有营养问题，然而这个检测国家好几年前就叫停了，根本就是骗人的好伐，其目的就是为了利用你对孩子的“担心”，赚你口袋里的钱。

母乳营养不全，奶粉更全面

母婴店会有一些导购，在向你推荐奶粉的时候，疯狂贬低母乳，比如营养不够全面、奶量不够宝宝吃等等。不知道大家是否了解，现在各大奶粉品牌是怎么宣传自己的产品吗？

不管哪家牌子，他们一定会强调母乳最好（不强调就是违法哦），而在介绍营养配比时，大多有“接近母乳”的介绍。奶粉品牌服软，说明母乳就是最好的，导购们的巧舌如簧其实就是忽悠你早点断奶，好把奶粉卖给你，完成当月业绩罢了。

一般来说，母乳可以一直喂到2岁甚至是更久，具体什么时候断奶可以由妈妈和宝宝共同决定。

而除了让你母乳换奶粉，还可能会推荐你换奶粉品牌。这里建议不要随意更换，尤其是宝宝已经吃惯了某牌子的奶粉，随意更换很可能导致便秘、过敏等问题。他们之所以让你换牌子，大多是因为这款产品利润更高。

宝宝的东西，要买儿童专用

相信大家都买过“儿童专用”的东西，比如儿童酱油、儿童牙膏、儿童牛奶等等。但事实上，这些标榜儿童专用的东西并不适合孩子，有些甚至还有反作用，下面我们一个个分析。

首先是儿童酱油，它们经常标榜着“低盐低钠”，同时还强化钙、铁、锌等营养成分，这让很多给宝宝做辅食的家庭非常开心，宝宝终于不用吃没味道的食物了。但事实上很多儿童酱油中钠的含量跟普通酱油没多大区别，所谓的营养成分也基本没有意义，毕竟我们不能指望靠酱油给孩子补充营养吧。

其次是儿童牙膏，其实现在还没有儿童牙膏的相关标准，所谓的儿童专用是商家自封的。更可怕的是儿童牙膏大多是水果味，而且味道很甜，这就是让孩子在吃香精和糖，时间久了不仅没清洁好牙齿，还可能威胁他们的健康。

最后是儿童牛奶，妈妈买的时候可以自己尝一下，你会发现真的非常好喝，仔细看一下配料表，里面竟然加了柠檬酸钠、阿斯巴甜、黄原胶、食用香精等多种食物添加剂，还敢给孩子买吗？

看似神器实为鸡肋的东西

上面提到的东西可能还有点东西，而这些东西可能就是鸡肋，首当其中的就是学步车和定型枕。我国很早就发布过儿童跌倒干预技术指南，其中明确指出：不建议使用婴儿学步车。

道理很简单，学步车给了孩子不符合其年龄的行动力，在玩耍的时候很可能因此摔倒受伤。孩子学走路是个循序渐进的过程，妈妈们不用操之过急，随着身体发展，他们会自然而然的站立起来，给你带来惊喜。

至于定型枕就更加搞笑了，一个简单道理，如果你睡觉的时候头不能动，会不会很难受？而且还有过孩子因为使用定型枕而窒息身亡的新闻。其实不需要给宝宝额外准备枕头，用软毛巾对折两下就可以了。

Tips：导购不厌其烦，我们该怎么办？

为了给孩子买东西，难免要去逛母婴店，那么我们该怎么拒绝那些死缠烂打的导购呢？其实方法很简单，就是不理她。在家就制定好自己的购买计划，进店直接拿了付款走人，切记如果有导购和你搭讪摆摆手不要说话，因为你说一句他们能说十句。

当然如果确实有什么问题要问导购，并且他们开启了说教模式，那么记得打断他们，比如：“我是营养师，这些我懂你别说了”这么说就是告诉他，我知道你在忽悠我，你换个人吧~

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